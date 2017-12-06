NBA》畢爾飆51分寫新高 巫師送拓荒者三連敗

畢爾狂砍51分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前役慘敗47分的巫師，今做客拓荒者，近日狀況低迷的畢爾（Bradley Beal）全場37投21中，狂砍生涯新高51分，包括飆進5顆三分彈，帶領巫師以106：92大勝，送拓荒者三連敗。

上一場只進帳69分的巫師，上半場攻進51分取得14分領先，包括送出12次抄截；反觀拓荒者犯下多達13次失誤，且次節手感冰冷只拿15分，種下敗因。易籃後巫師一度將分差擴大到23分，雖然拓荒者在里拉德（Damian Lillard）的帶領下追近比數，不過畢爾單節挹注高達19分，技壓對手。

里拉德攻下全隊最高30分。（美聯社）

決勝節畢爾手感持續火燙，個人再獨拿13分，得分正式來到50大關，不過第四節打了將近一半時，諾基奇（Jusuf Nurkic）扭傷提前退場，拓荒者雪上加霜，儘管最後展現韌性追至9分差，仍為時已晚，最終以14分吞敗。

巫師以畢爾轟下51分為全場最高，歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）拿下次高的14分，史考特（Mike Scott）進帳10分，其餘球員只有零星得分；拓荒者部份以里拉德的30分最佳，阿米努（Al-Farouq Aminu）貢獻17分，諾基奇（Jusuf Nurkic）15分，麥考倫（CJ McCollum）14分。

諾基奇第四節傷退。（美聯社）