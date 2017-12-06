NBA》「球二哥」赴海外發展？立陶宛教練偷酸：我們保全還有缺

湖人球哥二弟李安傑羅。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導報導〕湖人榜眼「球哥」波爾（Lonzo Ball）二弟李安傑羅（LiAngelo Ball）昨被證實已從UCLA退學，「球爸」老波爾（LaVar Ball）也揚言將帶兩個兒子去海外尋找打球的機會，一度傳出球家兄弟可能落腳立陶宛，而今天立陶宛職業隊教練則是在自己的推特上偷酸寫下：「我們的保全還有缺！」

大一的李安傑羅他日前與NCAA隊友希爾（Jalen Hill）、萊里（Cody Riley）在中國因偷竊高檔商品被捕，直到美國總統川普訪中時，與中國國家主席習近平說情後才獲釋，不過回國後，NCLA卻遭祭出重罰將他們處無限期禁賽。

這樣的結果讓球爸十分不滿，直言兒子的處境簡直比坐牢還慘，而《Yahoo Sport》日前也指出，球爸打算將19歲球二哥與16歲球弟找尋到海外打球的機會，順便拓展自家品牌海外市場。

球爸老波爾想帶兩個二兒子赴海外打球。（資料照，法新社）

而今日稍早立陶宛職業隊教練Arturs Stalbergs‏則是在自己的推特諷刺的寫下：「是的，我們還有保全工作的缺，尤其他們在這方面還蠻有實務經驗的！」不過這則貼文卻在幾小時候後遭Stalbergs‏刪除。