台日高中棒球菁英對抗賽 宋家豪到場開球

旅日好手宋家豪將擔任台日高中棒球菁英對抗賽的開球嘉賓。（主辦單位提供）



〔體育中心／綜合報導〕由台灣馬自達汽車與中華民國棒球協會（簡稱中華棒協）所共同舉辦的「2017 MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽」將於12月25日熱血登場，來自黑豹旗與甲子園的頂尖隊伍將在中台灣競逐最強高中球隊的殊榮，開幕戰更邀請到目前效力於日本東北樂天金鷲隊的宋家豪選手到場開球。

台灣馬自達與中華棒協響應棒球名人王貞治先生的號召，辦理台日青棒交流計畫今已邁入第三年，今年「2017 MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽」之台灣出賽陣容為黑豹旗優勝隊伍平鎮高中、穀保家商、興大附農和高苑工商；日本甲子園將由岐阜縣、和歌山縣、千葉縣及大阪明星隊（由履正社及桐蔭組成，為今年甲子園冠亞軍隊伍） 四支隊伍來台，為兩國棒球運動交流再添佳話。

日前舉辦的「2017 MAZDA台灣高中棒球教練研習營」亦是此交流計畫的一部分，來自全國高中職學校，約20位教練共同參與研習，藉由日職名將大島公一和酒井光次郎兩位擁有豐富經驗的教練來台分享授課，以超過千場的實戰經驗為基礎，讓國內教練們能有所借鏡，期待能讓台灣子弟未來能在各級棒球賽事中發光發熱，將國球提升到更高境界。