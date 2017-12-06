裙襬搖搖逐夢盃》曾彩晴奪冠 8名青少年好手將赴澳培訓

〔記者趙新天／林口報導〕2017裙襬搖搖逐夢盃秋季賽今天在美麗華球場完成最後1回合賽事，來自台南的曾彩晴，以3回合總計209桿獲得第1名。這次秋季賽前8名青少年好手，可取得赴澳洲參賽、培訓的資格。

17歲的曾彩晴，在這次秋季盃兩天3回合的比賽裡，是全場唯一3回合都繳出紅字成績的選手，以兩桿之差小勝安禾佑，她們兩個人將可參加明年初的澳洲女子公開賽，澳洲業餘錦標賽和維多利亞公開賽。

總計215桿排名第3的俞涵軒，和216桿排第4的林子涵，則可參加澳洲女子公開賽和澳洲業餘錦標賽。5至8名的盧昕妤、黃亭瑄、黃郁評和吳佳晏，則參加澳洲女子公開賽。

裙襬搖搖基金會長王政松今天在頒獎典禮上，除了讚賞青少女選手們打出好成績，也特別提醒她們要了解競爭的意義，他說：「競爭不是靠自己，在競爭的過程中需要強而有力的對手站在妳的對立面，妳要在過程中找出對手的優點，學習並超越她。」

裙襬搖搖基金會執行長邱鳳玉指出，前8名的選手明年初前往澳洲，除了參加比賽，還將接受澳洲高協的系統化訓練，總共是6至8週完整的訓練，如果經過協調，參賽名額增加，就由這8名選手依序遞補參賽。

2017裙襬搖搖逐夢盃秋季賽，曾彩晴（左4）奪冠，前8名好手取得赴澳洲參賽、培訓資格，由裙襬搖搖執行長邱鳳玉（右1）頒獎。（記者趙新天攝）

裙襬搖搖基金會長王政松提醒參賽選手，要了解競爭的真正意義，希望她們往競爭度更強的舞台挑戰。（記者趙新天攝）

曾彩晴以3回合總計209桿，在裙襬搖搖逐夢盃秋季賽排名第1。（記者趙新天攝）