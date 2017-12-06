少棒》諸羅山盃223隊參賽 挑戰連續傳球金氏紀錄

〔記者郭羿婕／台北報導〕諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今年邁入第20屆，參賽隊伍多達223隊，再創歷年之最，這次更要挑戰最多人連續傳接棒球的金氏世界紀錄。

今年諸羅山盃少棒賽將於12月16日打到22日，16日上午11點在嘉義市立棒球場舉辦開幕典禮，下午1點就要叩關金氏世界紀錄，共52隊、逾520人報名挑戰紀錄，包括43支台灣球隊和9支日本隊，由參賽的高年級校隊組成。

此次由明道大學餐旅管理學系助理教授張允熙協助申請紀錄，他表示，來自52隊的小朋友屆時將分2組，同時傳球，只要有超過250人連續傳球成功，亦即至少251人完成任務，即可達成紀錄，將有英國金氏紀錄公司鑑證官現場認證，一旦寫下創舉，便立刻頒發證書。

張允熙也提到，挑戰紀錄不限時間，但拿到球10秒內一定要傳出去，且人員不能重複，每人傳接球間距為10公尺，儘管評估過10公尺是不易失誤的距離，不過，由於過程中僅能失敗3次，只要失敗就得重頭來過，難度其實不小。

諸羅山盃辦了20屆，每年參賽球隊都創新高，從1998年的25隊開始，到去年首度達成200隊，今年223隊再度刷新紀錄，包括13支國外球隊（11支日本球隊、2支香港球隊），近6年有5屆都由日本京都隊抱走冠軍，今年還要挑戰二度3連霸。

其中，高年級組184隊、低年級組39隊，搶進4強競爭更激烈，比賽長達7天，場次多達299場，也創下單一賽會最多比賽場次紀錄，共動用嘉義縣、市共12個場地。

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽邁入第20屆，多達223隊參賽，再創歷年之最。嘉義市長涂醒哲（前排右2）今天親自主持記者會，他手中就是具有彩帶和20屆意象的冠軍盃。（記者郭羿婕攝）

獅隊投手林子崴為諸羅山盃少棒賽站台。（記者郭羿婕攝）

獅隊林子崴（左）、蔡奕玄為諸羅山盃少棒賽站台。（記者郭羿婕攝）

獅隊蔡奕玄為諸羅山盃少棒賽站台。（記者郭羿婕攝）

獅隊林子崴（左）、蔡奕玄為諸羅山盃少棒賽站台。（記者郭羿婕攝）