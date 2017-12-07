SBL第二週賽事開打 今日賽事預告與轉播

身高221公分的金酒洋將拉莫斯，今日將領軍挑戰本季首勝。（資料照，記者林正堃攝）

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NBA方面，勇士客場7連戰來到了第6戰，將要對上近況不佳的黃蜂，黃蜂近5場比賽輸了4場，不過前役陣中主控沃克（Kemba Walker）傷癒復出表現出色，幫助黃蜂拿到勝利，面對來勢洶洶的衛冕軍勇士，能否守住主場贏得勝利呢？

另外公鹿主場迎戰活塞的比賽，暫居東部老4的活塞，近期吞下3連敗，12月首勝尚未開張，而公鹿陣中球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）前役暴砍40分，今日能否延續火燙手感帶領球隊獲勝？

SBL第2周賽事開打，晚間6點將由將要力拚本季首勝金酒對上璞園，金酒勝場能否順利開張，還是璞園能搶下第2勝呢？另外第2場賽事在晚上8點，將由台銀對上達欣，兩隊目前都拿下1勝，本場比賽誰會吞下本季首敗？請球迷們千萬不要錯過今天的比賽！

冬季聯盟部分有3場賽事，中午在斗六球場由日職西軍對上歐美聯隊，在洲際球場由中職聯隊迎戰聯盟龍頭日本社會人，晚間洲際球場則由日職東軍對上韓職聯隊喜愛棒球的朋友，記得鎖定電視轉播！

NBA例行賽

9:00 勇士 vs. 黃蜂（愛爾達體育 ELEVEN SPORTS）

9:00 活塞 vs. 公鹿（緯來體育）

SBL例行賽

18:00 金酒 vs. 璞園

20:00 台銀 vs. 達欣

地點：和平籃球場

轉播：緯來體育

冬季聯盟

12:00 日本西軍 vs. 歐美聯隊 <斗六>

12:00 中職聯隊 vs. 日本社會人 <洲際>（ELEVEN SPORTS、CPBL TV）

18:00 日本東軍 vs. 韓職聯隊 <洲際>（ELEVEN SPORTS、CPBL TV）