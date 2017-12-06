冬盟》不只歐美聯隊 日職東軍投手也缺很大

〔記者羅志朋／台中報導〕日前冬盟歐美聯隊因投手不足，緊急向日本獨立聯盟借調日籍投手杉尾拓郎，今天午場洲際日職東軍同樣因投手不足，一度將野手柿澤貴裕推上投手丘投球，東軍投手教練小野寺力表示，今天投手真的不夠用，所以才讓野手上去投球，有考慮再從日職球隊找投手支援。

今天日職東軍對日本社會人之戰，8局下東軍後援投手島孝明奉送5次四壞保送、被敲3支安打，1名打者都沒解決就退場，控球狀態不理想，教練團急忙將當時守左外野的柿澤貴裕，調上投手丘，後援1局無失分，最終日職東軍以0:13慘敗。

小野寺力說，這一場可以動用的投手當中，扣除明天要先發的投手，已無人可用，所以才會讓野手上去投球，現在球隊投手確實不太夠用。

昨天日職東軍先發投手岩橋慶侍，只投5.2局就用了132球才退場，可能就與陣中缺投手，教練團才會遲遲不換投。

這屆冬盟歐美聯隊因投手受傷、提前返國、用球數限制等因素，投手調度也捉襟見肘，近期找來杉尾拓郎「應急」，沒想到日職東軍也面臨類似難題。

今年冬盟例行賽20天每隊要打17場，平均每週要打6場，賽程相當密集，投手需求量大，若先發投手壓制力不足，或參賽投手遇到母隊設投球數限制，教練團就要派上更多投手應戰，對各隊投手深度是一大考驗。