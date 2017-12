大谷翔平已面試7支球隊。(資料照,美聯社)



〔體育中心/綜合報導〕在洛杉磯短短48小時,大谷翔平已完成7隊面試。美國媒體認為,接下來就是大谷的決定,時間表未定,但可能很快就會答案。

教士是大谷面試的最後一支球隊,雙方已在當地時間週二晚上會面完畢。兩天之內,大谷首日先面試巨人、道奇和天使等3隊;第二天則面試水手、遊騎兵、小熊和教士。

美國雅虎記者Jeff Passan也在推特透露,7球團面試時間總計14小時,「我想他會花點時間消化這2天,想像一下他23歲,用不熟悉的語言開了14小時的會,對面坐著一群有名的男人和女人,不斷說服他將未來6年交給他們。」

Where will Shohei Ohtani go? pic.twitter.com/bI93igMYeL