〔體育中心/綜合報導〕灰熊在苦吞11連敗後週二擊敗灰狼隊拿下近期首勝,賽後中鋒M.加索(Marc Gasol)被問到球隊終於終止連敗,興奮到暴粗口,今天遭聯盟罰款1.5萬美元(約45萬台幣)。

當時記者問到吞下11連敗終於拿下勝利,M.加索先是列出球隊的好表現,接著表示未來要如何共同努力,不過最後興奮到忍不住暴粗口:「總之,他X的我們贏了。(we won so f*ck it.)」

NBA執行副總裁Kiki VanDeWeghe今宣布懲處,由於M.加索在電視轉播的採訪中說出不雅言詞,將罰款1.5萬美元。

Marc Gasol after the #Grizzlies snap the 11 game losing streak: “Overall, we won so f*ck it.” pic.twitter.com/nQdVe9CHqb https://t.co/x2gCk0hZn9