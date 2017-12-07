NBA》賠了夫人又折兵 太陽布克拉傷至少缺席兩、三週

Oh, no. Devin Booker has to be carried off the court with what appears to be a groin injury. pic.twitter.com/V7IR2ixHla — FOX Sports Arizona （@FOXSPORTSAZ） 2017年12月6日

〔體育中心／綜合報導〕太陽昨天可說是賠了夫人又折兵，除了不敵由「龍王」德羅森（DeMar DeRozan）所率領的暴龍，陣中強力得分主力布克（Devin Booker），更因左内收肌拉傷預計至少將缺席兩到三週。

昨天太陽與暴龍的比賽，當第四節還剩最後2分40秒，布克在防守時，突然摀住自己的下腹部，表情十分痛苦，彎著腰完全無法動彈，最後只能由2名隊友將他抬離場內。

布克之前在11月27日對上灰狼的比賽就曾因傷缺席。而他在復出後的4場比賽，就有3場單場得分超過30分，前一役對上七六人他更狂砍賽季新高的46分，手感正火燙，無奈今天又再度因傷缺陣，預計可能至少要缺席兩、三周。

昨日一役，布克15投4中雖只拿到19分5籃板8助攻，結束前兩場合計砍下84分的超狂表現，但他場均34分鐘的出場時間裡，仍能貢獻24.3分4.5籃板4.1助攻，失去他對目前戰績以9勝17負，排名西部倒數第三的太陽來說，無疑是雪上加霜。

太陽隊布克昨天在對上暴龍一役，拉傷左内收肌，由兩名隊友合力將他扛出場外。（美聯社）