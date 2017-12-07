首位代表台灣打入世界拳擊賽 利育哲力拚大中華區金腰帶

利育哲上場有如脫柙猛虎，讓對手無招架之力。（蘇清一提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕「讓我們一起為首位代表台灣打入世界拳擊聯盟（WBO）、爭取大中華區金腰帶的利育哲加油！」

利育哲勤練不輟，盼能讓台灣拳擊手揚名國際。（蘇清一提供）

曾獲全國運動會拳擊4連霸的利育哲，轉入職業拳壇後，12月15日將於中國廣東，首度爭取WBO羽量級大中華區金腰帶榮譽，為晉級洲際拳王、甚至世界拳王跨出重要一步。

利育哲自我要求高，已將體能調整到最佳狀態。（蘇清一提供）

23歲的利育哲畢業於國立台灣體育運動大學技擊運動學系，從國中時開始練拳擊，在業餘拳擊56公斤級打遍國內無敵手，兩年前原本想轉為拳擊教練，但在拳擊教練曾自強鼓勵下，萌生進軍職業拳壇壯志，利育哲說，「希望能讓拳擊跨出台灣，成為學弟妹們進軍國際的榜樣」。

利育哲幸運獲得新北市拳擊聯盟理事長蘇清一贊助，聘請專屬教練和訓練經費，讓他無後顧之憂，全心邁向職業拳手生涯，蘇清一除了讓利育哲在自家開設的肯將拳擊訓練中心練習，還贊助他前往日本、中國等地移地訓練，累積對戰經驗。

蘇清一說，自己的夢想是看到台灣選手也能在世界拳壇發光發亮，利育哲個性靦腆，勝不驕、敗不餒，並且努力讓自己更好、更強，他從利育哲身上看到勝利者追求卓越、永不放棄的特質，所以願意栽培他走上國際拳擊擂台。

利育哲今年挑戰WBO羽量級（57.2公斤級）大中華區金腰帶拳賽資格，一路走來以4勝（兩次TKO技術擊倒）、一平手一負的優異戰績，取得與對手、中國籍20歲的徐達爭奪金腰帶機會，8回合賽事將於15日晚上7點在廣東中山市舉行，蘇清一與曾自強都對利育哲充滿信心，期待他能代表台灣繼續進軍洲際和世界拳王。