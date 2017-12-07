MLB》怪力男情歸何方？最快本周揭曉

「怪力男」史坦頓今年轟出生涯新高的59轟。 （資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕新科國聯MVP「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）動向備受關注，根據大聯盟官網今報導，在美國時間下周一冬季會議開始前，史坦頓到底情歸何處，終於將要有答案。原本外傳巨人與紅雀兩隊為「怪力男」最有可能的落腳處，不過卻又傳出道奇隊在這場爭奪戰裡也想湊上一腳。

馬林魚球團已經同意紅雀和巨人對於史坦頓的交易提案，目前只差史坦頓要對哪一支球隊點頭。儘管紅雀提出的交易籌碼是馬林魚亟需補強的投手戰力，且對於史坦頓所剩的10年2.95億美元合約，也願意承擔比巨人多的薪水，但日前美媒也指出，史坦頓若只能「二擇一」，似乎可能較中意巨人。

不過史坦頓最中意的對象還是道奇，當初也被推測他可能巨人或紅雀都不選，靜待道奇出手。而史坦頓團隊在最早之前就曾表明新東家第一志願首選為道奇，道奇雖然十分喜愛「怪力男」的打擊火力，但礙於對奢侈稅問題仍有疑慮，所以馬林魚和道奇在第一波的談判後進度就暫時停擺。

今年繳出59轟、132分打點、打擊率0.281，一舉包辦國聯的全壘打、打點雙冠王的「怪力男」史坦頓究竟情歸何處，最快本周將能揭曉。