NBA》柯瑞腳傷缺席兩週 杜蘭特飆大三元助勇士五連勝

杜蘭特繳出大三元。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕勇士柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）皆高掛免戰牌，杜蘭特（Kevin Durant）扛起得分重任，轟下全場最高35分，外加11籃板和10助攻，進帳本季首次大三元，「浪花二弟」K.湯普森（Klay Thompson）則稱職扮演第二得分點，全場14投9中，還包括4記三分彈，攻下22分，聯手助隊101：87輕取黃蜂，收下五連勝。

勇士柯瑞腳踝前役扭傷腳踝，檢查過後無結構性的損傷，但仍必須缺陣兩週，大前鋒格林則因膝蓋痠痛缺陣，勇士得分集中在杜蘭特和K.湯普森身上，替補楊恩也貢獻10分，其餘隊友得分皆未突破雙位數，但七名替補都有分數進帳。

開賽杜蘭特就火力全開，首節轟下16分，k.湯普森末節獨得7分，助勇士從頭領先到底，全場最多領先達26分，黃蜂在主場已吞下對勇士的4連敗。

杜蘭特趁職扮演一哥，大三元助勇士拿下勝利。（美聯社）

K.湯普森末節獨得7分。（法新社）

主帥柯爾對於柯瑞缺陣輕鬆以對，他認為，「這是很好的機會讓球隊適應新的戰術和打法，過去幾場我們太倚重柯瑞，戰術都圍繞著他。而勇士是支堅強的團隊，一定能快速適應。」

黃蜂一哥沃克（Kemba Walker）攻下全隊最高24分，法國「核彈頭」巴頓（Nicolas Batum）進帳15分，中鋒豪爾德則拿下14分、7籃板，但其餘隊友表現乏善可陳，所有替補僅貢獻21分，種下敗因。