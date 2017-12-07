NBA》騎士主場力擒國王 13連勝追平隊史最長紀錄

詹皇今天飆出5顆三分，貢獻全場最高32分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕走過開季低潮的騎士近況火熱，今天主場迎戰國王，雖遭遇國王藍道夫（Zach Randolph）頑強抵抗，不過「詹皇」詹姆斯（LeBronJames ）此役不但晉升三分球進球榜第25名，更在關鍵時刻投進致勝三分，助騎士以101：95擊敗國王，13連勝到手，也追平了騎士隊史的最長連勝紀錄。

此役第一節，詹姆斯雖然沒有分數進帳，不過單節就拿下4助攻趁職扮演控球角色。次節還剩4分23秒時，詹皇再次展現驚人的得分爆發力，1分多鐘一個人就獨拿9分，不過國王靠著老將藍道夫砍下18分9籃板2助攻，在上半場仍取得兩位數領先優勢。

但第三節比賽騎士吹起反攻號角，詹姆斯在第三節更是連續命中三記三分球，把兩隊比數縮小僅剩下3分差。到了末節雙方依然不分軒輊，不過到了比賽結束前16.6秒時，詹姆斯外線出手準確命中關鍵三分球，拉開兩隊膠著的比分，也澆熄國王隊最後反攻的氣燄，最終騎士就以101：95力擒國王，收下勝利。

國王隊老將藍道夫表現傲視群雄，上場31分55秒20投8中，砍下18分10籃板6助攻還有3抄截，連一次失誤都沒出現，可惜下半場體力下降未能幫助球隊守住勝利。

國王隊老將藍道夫。（法新社）

詹皇此役飆進單季新高的5顆三分，生涯的三分球進球數也超越了前尼克射手畢比（Mike Bibby）晉升第25名，貢獻32分11籃板9助攻，繳出準大三元的亮眼成績，而騎士下場將在9號（台灣時間）出戰溜馬，持續挑戰超越隊史紀錄的14連勝。