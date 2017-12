LOL全明星賽》FoFo信心膨脹？ 竟嗆北美最強中路「EASY」（影音）

全明星賽前夕,FoFo錄製一段趣味短片先向Bjergsen嗆聲。(取自J Team臉書專頁)

〔記者陳耀宗/綜合報導〕《英雄聯盟》2017全明星賽將於台灣時間8日在美國洛杉磯展開,代表台港澳LMS賽區中路出征的J Team FoFo將在明天下午1點20分對上北美最強中路Bjergsen,今(7)日J Team官方臉書專頁也釋出一段FoFo趣味設計對白,他被問到對上Bjergsen會不會害怕?FoFo翹腳一派輕鬆地回應「No Fear, Bjergsen noob, easy」(不害怕,Bjergsen是個菜鳥,輕鬆簡單)。

該則影片很快就被Bjergsen本人看到,Bjergsen也在個人推特開玩笑地回嗆「Alright bro. 1v1 me Zoe and we will see who’s easy」(好的兄弟,就讓我們來一對一單挑柔依,就會知道到底誰才是真正的簡單對付)。

Bjergsen也開玩笑地回嗆FoFo。(取自Bjergsen twitter)

雖然影片開玩笑成效居多,但Bjergsen接下FoFo拋出的宣戰令,著實讓人期待這場LMS新生代頂尖中路與北美最強明星中路的對決,如果雙方真的都使用柔依,絕對是一場精彩可期的對戰。