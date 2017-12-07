LOL全明星賽》FoFo信心膨脹？ 竟嗆北美最強中路「EASY」（影音）

全明星賽前夕，FoFo錄製一段趣味短片先向Bjergsen嗆聲。（取自J Team臉書專頁）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》2017全明星賽將於台灣時間8日在美國洛杉磯展開，代表台港澳LMS賽區中路出征的J Team FoFo將在明天下午1點20分對上北美最強中路Bjergsen，今（7）日J Team官方臉書專頁也釋出一段FoFo趣味設計對白，他被問到對上Bjergsen會不會害怕？FoFo翹腳一派輕鬆地回應「No Fear, Bjergsen noob, easy」（不害怕，Bjergsen是個菜鳥，輕鬆簡單）。

該則影片很快就被Bjergsen本人看到，Bjergsen也在個人推特開玩笑地回嗆「Alright bro. 1v1 me Zoe and we will see who’s easy」（好的兄弟，就讓我們來一對一單挑柔依，就會知道到底誰才是真正的簡單對付）。

Bjergsen也開玩笑地回嗆FoFo。（取自Bjergsen twitter）

雖然影片開玩笑成效居多，但Bjergsen接下FoFo拋出的宣戰令，著實讓人期待這場LMS新生代頂尖中路與北美最強明星中路的對決，如果雙方真的都使用柔依，絕對是一場精彩可期的對戰。