棒球》第5屆威力盃開打 桃園強勢問鼎第4冠

第5屆台彩威力盃開打，20隊小朋友都盡情在場上比賽。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／花蓮報導〕第5屆台彩威力盃今天熱鬧開打，本屆共吸引破新高的20隊參與，桃園市今天單日兩勝，強勢問鼎3連霸和隊史第4冠，也要將冠軍百萬獎金帶回去。

「我們就是好好打這次比賽，目標放在連霸。」桃園市總教練李政達今天率隊先以16：6擊敗南投縣，再以17：4擊退澎湖縣，應該能夠順利晉級複賽。

台彩威力盃自2013年開辦以來，今年已是第5屆，除了第2屆由台東縣奪冠，其他3座冠軍都由桃園拿下，也是本屆最具冠軍相的球隊。

儘管備受外界看好，但李政達在這兩場比賽都儘量讓16名小朋友全部下場，「希望他們都能上場比賽，感受比賽。」參與威力盃的球隊是採聯隊方式，桃園市則集結龜山、大勇、中平、仁善四隊好手，李政達還說，「也感謝桃園市少棒教練都來參與，這次共有7名教練到場，可說是桃園基層教練的大集合。」

桃園市已拿過3座台彩威力盃冠軍，總教練李政達也將這次目標放在連霸。（記者倪婉君攝）

台彩威力盃除了冠軍獎金高達100萬元，2至4名獎金分別為50萬元、20萬元和10萬元，5至8名各為5萬元。為了讓選手安心參賽，主辦單位提供選手村，並贈送球員個人裝備，離島縣市更提供10萬元交通補助，比賽期間提供午餐和接駁車服務。