MLB》大谷翔平太高調？ 美媒爆球隊高層不開心

紐媒《每日新聞》得知洋基瞬間被刷掉，在頭版以「膽小鬼」修理大谷翔平。（取自《每日新聞》推特）



〔體育中心／綜合報導〕自從大谷翔平申請入札起，整個大聯盟每天24小時高度聚焦，如今進入7隊決選階段，傳出有部分球隊不滿大谷找球隊的方式。

申請入札以前，大谷的經紀公司CAA發給有意爭取地球隊一份問卷，裡面包含7個問題，由於追逐大谷的門檻低，人人有機會，幾乎大家都有交書面報告。然而，入札開跑沒多久便傳出一口氣淘汰23隊的消息，東岸幾乎全軍覆沒，僅剩遊騎兵、小熊是非西岸又能進決選的球隊。

根據知名記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，一些東岸球隊的高層好奇大谷是否早已做出決定，假如是，為何還要讓人花那麼多時間寫報告，又一口氣刷掉這些東岸球隊，這讓他們感到很沮喪。

先前得知追逐大谷失利時，洋基總管凱許曼也向媒體透露，他早就有不好的預感，「我知道我們的書面報告寫得很好，也得到很棒的迴響，但我們球隊的市場大，又位於東岸，卻是兩項不能改變的事實。」

除了部分球隊高層不滿大谷，一名美國球迷也說，「對我來說，整件事就像NBA球星詹姆斯（LeBron James）當初轉戰邁阿密的『The Decision』，一開始就傳遞錯誤的訊息，未來在客場比賽可能要小心會被對手設計。」