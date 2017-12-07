冬盟》日本社會人僅兩敗 全由中職聯隊「貢獻」

〔記者羅志朋／台中報導〕今天中午在台中洲際球場進行的冬盟賽事，中職聯隊以2:1擊敗日本社會人隊，日本社會人終止6連勝，目前戰績8勝2敗1和仍居第一，這兩敗都是中職聯隊所「貢獻」的，總教練林振賢說，「從第一場打到現在，選手和教練修正一些缺失，大家愈打愈有信心。」目前中職聯隊以6勝5敗暫居第三。

前5局雙方難越雷池一步，6局上中職聯隊靠對方發生2次失誤，外帶1保送，加上梁家榮適時擊出高飛犧牲打，單局添得2分，下個半局社會人隊扳回1分，最終中職聯隊以1分差險勝。

雖然中職聯隊贏球，不過林振賢說，日本社會人隊和日職東、西軍捕手傳球動作很短，壘上有人時，投手準備動作到球出手時間快，跑者要盜壘不易，時機也不好抓，這點值得學習。

中職聯隊跑者吳東融盜向二壘，遭日本社會人傳球阻殺出局。（記者廖耀東攝）

中職聯隊先發投手陳仕朋投3.2局被敲4安，無失分，另有4K和3保送，用了80球後退場，陳敏賜中繼2.1局狂飆5K，被敲3安、失1分，拿下勝投和單場MVP。

中職聯隊投手陳仕朋。（記者廖耀東攝）

陳敏賜表示，例行賽他投球拚命催球速，到了冬盟刻意加強控球，以投準為主，教練和防護員也會給他意見，另外，他會觀察朱俊祥的投球動作，特別是下半身力道運用和加速度，朱俊祥都做得很好。

過去幾年冬盟中職聯隊戰績不佳，今年漸有起色，陳敏賜說，「今年冬盟大家真的都很認真在拚，心是一致的。」

中職聯隊總教練林振賢。（記者廖耀東攝）

中職聯隊投手陳敏賜。（記者廖耀東攝）