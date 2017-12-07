MLB》生涯3千安5百轟 53歲退役老將想再戰大聯盟

帕梅洛。（取自Getty Images）

〔記者石毓琪／綜合報導〕離開大聯盟12年之久，退休名將帕梅洛（Rafael Palmeiro）對自己的體力抱持自信，哪怕已屆53歲，他正在考慮重返大聯盟，證明還有能力在棒球最高殿堂搏鬥，改寫新的結局。

帕梅洛生涯2831場比賽，繳出3020安打、打擊三圍.288 / .371 / .515和569支全壘打，是史上第4位達成「3千安、5百轟」的球員，1997年起連3屆奪得金手套獎，1998、99年則蟬聯銀棒獎，成就不斐的他被認定是準名人堂成員，卻在2005年藥檢呈陽性反應，被禁賽10場比賽，又在國會的證詞涉及偽證罪，該季結束沒球隊簽他，黯然引退。

據名記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，禁賽仍是帕梅洛心中「毀滅性的一場風暴」，他聲稱自己從未因追求更卓越的表現使用禁藥，「也許12年後（現在），我能向全世界證明，我不需要為了我的生涯做什麼額外的事，如果我能回歸，證明我不需要這些（禁藥），哪怕我已是名身體老化的老球員，那麼人們或許會想『也許當時他沒有做那些事情』。」

即使已53歲，帕梅洛對自己的身手仍有信心，「我可以在53歲時復出，毫無疑問，我已經能好好地照顧自己，也練了好幾年了，所有事情感覺都比我打球時還要好。」帕梅洛也補充，自己仍能在場上做出貢獻，無論是守一壘或是打DH都可以。

帕梅洛2015年加入大西洋獨立聯盟糖城蚊子隊，和兒子Patrick Palmeiro同隊，一度成為話題。對於帕梅洛有意復出，前東家金鶯副總裁杜奎特（Dan Duquette）說，若他能成功回歸，會是則「有趣的故事」。