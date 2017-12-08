NBA湖人戰七六人 今日賽事預告與轉播

西蒙斯（Ben Simmons）（美聯社）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播。

NBA例行賽持續進行，湖人將在客場挑戰天賦異稟的七六人，湖人隊近況不佳，已經吞下五連敗，而七六人上一場比賽以14分之差敗給了太陽隊。兩大新秀波爾（Lonzo Ball ）與西蒙斯（Ben Simmons）之間的對決誰會勝出呢？



另一場比賽由爵士隊在主場面對西部龍頭火箭隊。爵士隊近7場取得6勝1敗的戰績，上一場讓「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）拿下大三元而中斷六連勝。西部王者火箭隊已拿下一波七連勝，上一場面對湖人的比賽中，哈登（James Harden）、保羅（Chris Paul）與戈登（Eric Gordon）聯手轟下79分，終場以23分大勝對手。雙方會擦處什麼火花呢？請球迷敬請期待！

SBL方面，晚間6點將由台啤出戰金酒。台啤與金酒上週的比賽皆輸球，兩隊仍然在尋求本季首勝，另外一場比賽由富邦挑戰裕隆隊，裕隆洋將「勵志哥」奧斯丁（Isaiah Austin）上一場比賽扭傷腳踝，會不會上場仍存在變數。精采比賽，球迷們不要錯過了。

冬季聯盟部分有3場賽事，洲際球場白天由日職西軍對上日職東軍，晚間歐美聯隊挑戰中職聯隊，斗六球場晚間則由韓職聯隊對決日本社會人。喜愛棒球的朋友，記得鎖定電視轉播！

NBA例行賽

08:30 湖人vs.七六人 愛爾達體育 ELEVEN SPORTS

11:30 火箭vs.爵士 緯來體育

SBL例行賽

18:00 台啤vs.金酒

20:00 富邦vs.裕隆

地點：和平籃球場

轉播：緯來體育

冬季聯盟

12:00 日本東軍vs.日本西軍 <洲際>（ELEVEN SPORTS、CPBL TV）

18:00 歐美聯隊vs.中職聯隊 <洲際>（ELEVEN SPORTS、CPBL TV）

18:00 韓職聯隊vs.日本社會人 <斗六>

波爾（Lonzo Ball）（美聯社）