禁藥問題氾濫 奧委會考慮把舉重逐出2024奧運

我國舉重女將許淑淨在2012年倫敦奧運獲銀，因金牌選手驗出禁藥被追回獎牌，許淑淨遞補，成首位擁有2面奧運金牌的台灣選手。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕舉重界禁藥問題氾濫，國際奧林匹克委員會（IOC）下令重新檢測2012倫敦奧運選手藥檢樣本，並要求國際舉重總會（IWF）提出禁藥處理意見書，將根據IWF彙報在明年7月決定是否於2024年巴黎奧運剔除舉重項目。

綜合外媒報導，由於奧運舉重的禁藥問題嚴重，國際奧會下令重新檢測2012倫敦奧運選手藥檢樣本，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）表示，這次的重測將是舉重項目能否繼續留在奧運的依據，國際奧會也要求IWF在明年6月針對禁藥問題提出匯報，來決定舉重的去留。

近年來舉重界禁藥問題氾濫，中國，俄羅斯、哈薩克、白俄羅斯、亞塞拜然、亞美尼亞、土耳其、烏克蘭、摩爾多瓦等一共9個舉重強國都遭到IWF懲處禁止參加11月28日至12月5日在美國加州的舉重世錦賽。

我國舉重女將許淑淨在2012年倫敦奧運獲銀，因哈薩克女將趙常玲使用禁藥，成功遞補金牌，成為首位擁有2面奧運金牌的台灣選手，陳葦綾原本是2008年北京奧運獲得銅牌，因為金牌、銀牌選手都被驗出禁藥，讓陳葦綾一路遞補到金牌，繼許淑淨倫敦奧運之後，台灣第二位遞補金牌得主。