SBL Live》李啟瑋外線超神 璞園2分落後金酒

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 金酒 9 27 18 54 璞園 14 19 19 52

第三節

易籃後，李啟瑋3顆三分球逆襲，璞園半節過去終於追上金酒，拉莫斯碾入禁區，金酒再一波7：2領先，璞園在簡偉儒拋投下止血，再用外線急起直追，只是王泰傑妙傳拉莫斯，加上區域聯防奏效，第三節打完金酒54：42領先璞園。

第二節

次節璞園一次傳導戰術，陳堅恩利用空檔投進三分球，金酒洋將拉莫斯籃下制霸，不讓璞園拉開差距，兩隊互射外線，彭俊諺、王泰傑一路爭球，璞園抓到機會，開出5：0攻勢，以25：18擴大領先。

被迫喊出暫停的金酒，上場後全本土陣容很快打出一波7：0追平，兩隊互有往來，雙方洋將回到場上後，領先之勢落到金酒這方，拉莫斯2次帶領進攻，又以防守快攻交給張容軒上籃，上半場結束，金酒反以36：33領先。

第一節

開節雙方命中率都不高，金酒團隊失誤奪達9次，璞園也有6次。李啟瑋連2顆三分球首開得分並助璞園領先，金酒則以張容軒完成3分打開張，個人包辦前7分得分，直到洋將拉莫斯籃下投進2分，金酒追到1分差。最後一分鐘，璞園簡偉儒連拿4分，首節璞園14：9領先。