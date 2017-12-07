2017職棒傳奇球星公益賽 再讀「瘦菊子」《不滅的龍象魂》

「2017職棒傳奇球星公益賽」即將在12月16、17日熱鬧開打，即日起《自由體育》連續一週都有精采徵文和讀者分享。首日由已故作家「瘦菊子」翁嘉銘《再讀「不滅的龍象魂」》一文，帶領球迷進入棒球時光機。

籌辦2017職棒傳奇球星公益賽之際，主辦單位原想比照2年前舉辦龍象賽時向瘦菊子邀稿回憶他那段歡樂時光。後來獲悉他進了加護病房，我們都在默默為他祈禱。誰知，11月26日竟傳來噩耗。

如今再讀他的這篇龍象之戰紀念稿，他對職棒的熱愛，猶如歷歷在目，惟斯人已逝，再也拜讀不到他的文采。怎不令人噓唏？

翁嘉銘（瘦菊子）撰文《再讀「不滅的龍象魂」》，帶領球迷進入棒球時光機。（神準行銷提供）

文／翁嘉銘（瘦菊子）

因為我曾擔任味全龍隊球團刊物《龍族》雜誌總編輯，通常歸為龍迷合情合理，不過在棒球圈久了，跟哪隊都熟，早期職棒球員也不少朋友，像現在象隊總教練「大頭仔」吳復連、精神領袖「恰恰」彭政閔都滿好的，只是因為工作的關係，和龍隊不免情份深了些。

其實職棒元年記者朋友，都說我是獅迷，這正確，因為我是嘉義人，支持南部球隊是應該的，尤其當年獅隊大捕手曾智偵又和我認識，可是當我進味全工作時，初開始有點尷尬，有些記者以「紅皮綠骨」開我玩笑，只好微笑以對。

說起來還是因為「大目仔」曾智偵的關係，才進《龍族》雜誌，記得是過年期間，回嘉義跑去找曾智偵泡茶聊天，沒想到當時味全龍副領隊趙士強，從台中開車到嘉義找他，就三個人聊棒球事，聊著聊著趙總就問我，要不要去當《龍族》的總編輯，恰巧我剛辭掉報社工作，便答應下來。

到味全龍後，感受到球隊的朝氣、活力，跟一旁看球的印象很不一樣。由於要編雜誌，除了看球掌握賽況、戰績、英雄人物外，了解球團脈動、球員生活心情報導，得比報章雜誌深入傳神，是球團刊物的優勢，也是生存之道，那時龍族是上市雜誌，至少也不要虧本。所以我跑球隊宿舍很勤，與球員熟了，感情深，對球隊支持感自然高了！「紅皮綠骨」成了往事，是100%龍迷。

記得剛開始跑龍隊宿舍，都會先到「人類吸塵器」郭建霖的房間，我那時下班幫中廣講電台球評，他會跟我交意見，剛打完的比賽轉折點、關鍵人物、MVP該選誰，說是交流，事實上是教我怎麼解讀比賽，讓我講球一場比一場進步；然後繞進「天才打者」捕手陳金茂房間，那是天馬行空激發創意的時刻，不過通常賽後他很忙，有隊上學弟要照顧，朋友也必須按耐一下，就不見了！所以我大半會窩在「十月先生」洪正欽房裡泡茶配棒球，這些人簡是我活靈活現的「棒球教科書」！

當然不只這些，下班常叫我陪他喝一杯的副領隊趙士強，大哥陽介仁、「歌王」林琨瑋、「森林王子」張泰山等等都教我很多。

印象深刻的是徐總，有次他提到象風格是「足索贏也」（台語，意思是對贏球非常非常饑渴），我好奇的問：「不是每隊都這樣嗎？」徐總真實回答的話語我忘了，大概是說，有的在某種落後局勢，會自認贏不了，不免有種鬆懈，但象很罕見有放棄的情況。我想就是現在常用的詞，熱血或燃燒的力量！象魂由徐總來詮釋最貼切，龍象大戰誰的體會比他深切。

那龍隊如何與之頡頏，方法是適時激勵，用各種方法激起鬥志去拼，即使讓球員一時討厭你也在所不惜！加上靈活的調度，早年的龍隊在元老四球團算年輕的，但老的帶，教練催，讓龍打出一番新氣象。兩邊龐大球迷的集結，出色加油方式，也各出奇招，使現場比賽氣氛緊繃到極點，是最佳第十人的對壘，比賽當然精彩。彷彿延續了「南美和北華興」或梅花旗文化對輔大的抗衡傳統。

本來想因味全龍解散，龍象大戰只能在腦中回想，或偶爾上youtube找影片溫習一番，雖然也有一些OB賽，讓大家到球場回憶往時光，但這次龍象大戰可珍貴了！歷經多年、散居各地要把龍象主力找回來，是很不容易。儘管不像過去那樣劍拔弩張的架勢，溫馨重現龍象戰的意義，當然是為傳承這份龍象戰魂永不放棄的鬥志，代代相傳下去，重溫不滅的龍象魂，同時也為推展基層棒運奉獻一份心力，我們當然又從夢田裡走了出來，再度熱烈的鼓掌叫好，熱血又燃燒了！