奧運國手吳文騫信心滿滿 FAST 42訓練營挑戰台北馬拉松

奧運國手吳文騫（中）信心滿滿，FAST 42訓練營即將挑戰台北馬拉松。（NIKE提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕NIKE+ RUN CLUB（NRC）發起的FAST 42訓練營，全台42名素人跑者在奧運國手吳文騫為首教練團隊帶領下，為期14週系統化訓練課程接近尾聲，12月17日台北馬拉松賽道進行總驗收，吳文騫信心滿滿說：「大家的努力與付出，很快會獲得回報。」

NRC7月發起FAST 42訓練營跑者徵選，挑出北部30名、中部6名及東南部6名素人跑者，由吳文騫帶領專業教練團與配速員，展開逾3個月魔鬼特訓，來自各地跑者，也都為自己訂下全馬（42.195公里）完賽目標。吳文騫透露，42名學員先前依成績分為6列車，接受不同強度磨練，大多數成員自我要求極高，不但已提前達成目標，甚至可望突破個人極限。

42名學員年紀從22歲到逾60歲，大多數工作忙碌卻很少有人因故缺席，其中有位外號「油雞媽媽」的上班族母親，每天早上4點起床依進度完成課表，實力已從過去最佳全馬4小時15分，大幅提升至3小時30分左右，足令教練團相當振奮，吳文騫笑著說：「她以前在補給站都吃不到最搶手的油雞，現在肯定有大雞腿可以挑了。」

此次為了讓跑者持續突破自我目標，NIKE也在本屆台北馬推出多元素的六大個人化服務，包含專業個人化的專屬配速員，NRC跑者專屬賽事袋兌換、期間限定跑步裝備、滿額活動、服飾客製化及NRC賽前暖身跑課程等。

為了讓跑者持續突破自我目標，NIKE也在本屆台北馬推出多元素的個人化服務。（NIKE提供）