SBL》「巨塔」布拉飆36分 達欣末節驚險逆轉台銀奪2連勝

布拉飆36分，率達欣末節逆轉奪2連勝。（記者黃耀徵攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕本週舉辦主場週活動的台銀，今日首戰便吸引逾3000球迷進場觀賽，不過，對手衛冕軍達欣開局就把他們打得差點崩盤，台銀雖在第2、3節展開反撲並取得領先，可惜第4節連續幾次失誤，又被達欣搶回領先，讓衛冕軍以86：81贏得開季2連勝，達欣洋將布拉全場36分、19籃板與台銀洋將賈西亞拿26分、26籃板都十分驚人。

台銀開局雖陷入4：20落後，但在近3000名台銀粉絲支持下，展現出不放棄的精神，在後頭不斷苦追，首節結束僅剩14：24落後，且第二節台銀還跳出奇兵陳侑昫單節11分進帳，而達欣布拉、蘇翊傑也合拿19分，率隊半場結束取得45：38領先。

陳侑昫（右）扮第二節奇兵。（記者黃耀徵攝）

易籃後，台銀在賈西亞領軍下，打出一波20：7攻勢，反倒取得6分領先，並單節打出24：14，以62：59領先進入末節，不過達欣也不願輕易放棄比賽，趁著台銀發生多次失誤，並靠著林冠綸先拿2分，林宜輝連攻5分，反握有5分領先，即便台銀繼續在後追趕，最終仍功虧一簣。

達欣贏球兩大功臣為布拉、蘇翊傑，布拉18投15中、罰球9投6中，攻下36分外帶19籃板、5阻攻；主控蘇翊傑投進3顆三分球，拿到25分。

蘇翊傑攻下25分。（記者黃耀徵攝）

被台銀總教練韋陳明稱作「比賽型洋將」的賈西亞，此仗23投12中，繳出26分、26籃板「雙廿」成績單，陳侑昫11分、龍弘元12分，陳順詳6分進帳，生涯總得分達3983分，主控李維哲8分進帳，無奈第4節難以守成，無緣贏球。

SBL台銀首次舉辦主場週活動，場邊球迷爆滿。（記者黃耀徵攝）

SBL台銀首次舉辦主場週活動，場邊球迷爆滿。（記者黃耀徵攝）

SBL台銀首次舉辦主場週活動，場邊球迷爆滿。（記者黃耀徵攝）

SBL台銀首次舉辦主場週活動，場邊球迷爆滿。（記者黃耀徵攝）