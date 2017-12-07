歐冠》利物浦7球血洗對手 相隔9年再闖16強

庫迪尼奧（Philippe Coutinho）演出帽子戲法。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠小組賽第六輪，利物浦在安菲爾德球場（Anfield Road）面對莫斯科斯巴達。上輪比賽，利物浦客場3：0領先的大好情勢下被塞維利亞連追三球，未能提前晉級，本場比賽面對莫斯科斯巴達，利物浦只要在主場取得和局就能晉級，最後以7：0血洗對手，相隔9年再次闖歐冠16強。

剛開賽第4分鐘，利物浦取得夢幻般開局，沙拿（Mohamed Salah）在禁區內遭撞倒獲得12碼球，庫迪尼奧（Philippe Coutinho）主罰命中，利物浦1：0領先。第15分鐘，費爾米諾（Roberto Firmino）在禁區內右腳短傳給庫迪尼奧梅開二度，利物浦2：0領先。第18分鐘，費爾米諾右腳腳背將球踢進球門，利物浦3：0擴大領先。

下半場第47分鐘，馬內（Sadio Mané）右腳凌空抽射破門，利物浦4：0鎖定勝局。利物浦得理不饒人，第50分鐘，庫迪尼奧在禁區內起左腳射門，球打在博凱蒂（Salvatore Bocchetti）身上折射入網，利物浦5：0領先。第76分鐘，斯圖里奇（Daniel Sturridge）助攻馬內梅開二度，利物浦6：0。比賽尾聲，英超進球王沙拿在禁區內右腳勁射入網，終場利物浦以7：0血洗莫斯科斯巴達。

此輪比賽結束後，利物浦以E組第一晉級16強賽，同時也是利物浦相隔9年後，再次晉級歐冠16強淘汰賽。而同組的塞維利亞則以第二名晉級。

庫迪尼奧。（路透社）