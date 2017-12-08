專訪》滿意世界賽表現 ahq Mountain：會繼續燃燒自己

[1]Mountain連三年出戰世界賽場。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕在《英雄聯盟》世界最高殿堂接連擊敗EDG及三屆世界冠軍王者SKT，LMS賽區第二種子ahq e-Sports Club在今年世界賽表現可說是超出眾人期望，特別是首戰EDG，ahq死守前期僵局、夾到後期靠著完美團戰贏下勝利，功臣之一自然是操作「酒桶」的打野選手Mountain，《自由電競》本次特別專訪到「老山」，一談世界賽表現。

「應該就是打贏SKT那場吧！一直以來想著在國際賽場擊敗他們，真的做到了。」Mountain談到世界賽六場最難忘的比賽，沒有猶豫太多，就回答「SKT」，這兩支隊伍曾在2015年有過多次交手，先是LMS春季賽ahq「老四逆轉」奪下MSI季中邀請賽資格，兩隊在小組賽最後一場交手，加上同年世界賽八強戰，ahq總計四戰全敗，終於在本次世界賽打敗這個大魔王。

[2]ahq中路Westdoor曾在S5八強賽對上SKT時單殺過中路魔王Faker。（取自網路）

今年世界賽小組賽ahq籤運不佳，與EDG、SKT與C9等強隊同組，最後成功在EDG、SKT兩強手中各拿下一勝，令粉絲大為振奮，特別是首戰對上EDG，兩隊可說是拚發育打後期團戰，ahq順利在52分鐘靠著Mountain操作的「古拉格斯」第三度繞後神開戰，收下關鍵人頭，會戰告捷並拿下勝果。

談到該次對戰，Mountain表示，雙方的BP選角是ahq當時練習過最多次的陣容，對方選出來後符合他們的預期，也有信心可以打贏，因此，打到後面大家都覺得能贏，「所以每個人都很敢打、放開手打」。

儘管《英雄聯盟》是一項團隊運動，但能否打出關鍵play、突破僵局，是帶領隊伍獲得勝利的重要關鍵，過去總是被網友認為「容易心態炸裂」的老山，談到這次世界賽的好表現，他認為自己過去對於勝負太過執著，陷入逆風就急著突破、反而顯得太過急躁。

「可能有時候不夠冷靜，機會還不夠大的時候就衝動出手，導致失敗後戰局越來越差。」Mountain說，他對於今年世界賽表現「算是滿意」，在世界賽場上的高強度對決與高壓力情況下，感覺自己只有一兩個失誤，整體下來已經做得很好，「比較可惜的就是沒有打得更遠，跟更多好手較量」。

[3]Mountain對於自己在本屆世界賽的表現還算滿意。（記者陳耀宗攝）

Mountain也談到世界賽三個對手EDG、SKT、C9之中，最難對付的打野就是EDG的「廠長」Clearlove7，Mountain表示「廠長」總是會在他最不想看到的時候出現，「他比較知道做些什麼事能讓隊伍獲勝，我大概知道他哪樣做會為隊伍取得很大優勢時，他就真的會去做這件事情」。

至於如何看待本次世界賽隊友們的表現，Mountain認為，上路Ziv發揮一貫水準，一直都是在水平之上，「再差也是水平之中」；中路Westdoor則是改變比較大，以前都玩刺客角的他在連兩年世界賽失利後，慢慢改變角色池，可以拿出像是庫奇等英雄，「雖然還不是很全面的發展，打出來的效果可能還不是很好，但他已經突破自己」。

至於下路雙人組小安及小夜夜，Mountain認為兩人已經搭檔很久，默契應該要再更好一點，「小安這次打得還不錯，有些PLAY可能太衝動，但人都會失誤，也沒辦法」；小夜夜則是發揮得還行，可能是跟版本比較有關，「這版本大部分輔助都是套盾，其實都是看AD在玩，他的發揮並不是太亮眼」。

談到明年的展望，Mountain表示目標當然是LMS冠軍，但也對於Karsa可能要離開LMS，ahq無法向以同樣陣容多次打敗他們的閃電狼復仇，感到遺憾。

「其他隊就是一個大換血，算是一個新時代的開端，很多GPL的人都已經退下去不打，對我來講有些感慨。」22歲的Mountain也嘆自己慢慢在變老，有一天也是得退下去，但他會在退休之前「燃燒自己」，可能最少還會再打一兩年，「再長就看之後版本改動走向，或是能不能有更厲害的人把我替補掉」。

話雖如此，Mountain被問到認為自己現在處於「走上坡」、「巔峰」或是「走下坡」，他很有信心回應「還在慢慢往上升」。

Mountain儘管認為自己反應跟操作最頂尖的時候是18歲，但是他這幾年對於遊戲、角色及技能理解更深，「大概知道該做什麼才會贏得遊戲，整體來說是進步的」，他笑說，打野位置吃觀念跟判斷，就算年紀大也是比較吃香。

最後，Mountain也提到，台灣職業選手的斷層是存在的，目前一線選手跟後來職業選手在實力上是有一段差距，他希望在S8這個LMS新時代，新人們能慢慢追上他們的步伐，「不至於將來國際賽反而讓人家看低」。

[4]Mountain認為自己還會再打一兩年，明年可望收集第四枚世界賽紀念幣。（記者陳耀宗攝）