專訪》ahq Mountain自曝去年曾「不想上場」 現在的他仍有熱情

[1]Mountain加入ahq至今已經三年多，他也表示戰隊明年將是個換血的一年。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》電競聯賽近年逐漸成熟，規模也慢慢能與傳統運動相比較，過去不乏有國外《英雄聯盟》職業選手談到「熱情」一事，究竟熱情會不會影響到選手的職業表現？《自由電競》本次專訪ahq戰隊打野選手Mountain，談及ahq過去三年幾乎同樣陣容下，所經歷的風風雨雨。

《英雄聯盟》ahq e-Sports Club戰隊可說是台港澳LMS賽區的老牌戰隊之一，從S5春季賽「老四逆襲」，先發輔助綠茶退居後勤、小夜夜轉換來到輔助位，讓替補選手Mountain先發打野，加上「超新星」Ziv及「中路王爺」Westdoor，這樣的先發組合在當年以第四名打進季後賽，一路直達冠軍金盃，當年也與閃電狼一同闖進世界賽最終八強，打響LMS賽區成立首年的名號。

[2]ahq作為LMS老牌戰隊，最輝煌便是S5的「老四逆襲」。（記者陳耀宗攝）

但時過三年，兩支戰隊陣容變化不大，選手年紀日漸上升，而國際賽表現卻是不斷下滑，連兩年世界賽十六強止步，也讓換血的聲音不斷出現，談到過去三年來ahq表現，Mountain坦言，「相較第一年，（大家熱情）確實是差了很多」。

Mountain說，在2015年打進世界賽最終8強後，ahq隔年很有鬥志，2016春季賽ahq更是打出季賽第一成績，卻「滑鐵盧」被閃電狼三比零、拿走冠軍，當時對整個隊伍打擊很大，「就有感覺到大家熱情少了很多」。

接著，同年夏季賽跌到第三名，儘管經過出國集訓，「大家很有信心重回榮耀拿冠軍」，卻在冒泡賽第二輪被閃電狼讓二追三，再度輸給對手，「又是一個沉重的打擊」。

Mountain也透露，輸給閃電狼後，他更是萌生「不再上場」的念頭，想說就交給替補打野去打隨後的區域資格賽，「那時就覺得可能是我不夠好，所以才被讓二追三」。

「後來團練幾場發現效果不夠好，但我的心又已經沒有在狀態內。」Mountain說，是當時轉後勤的綠茶找他聊了很多，助他重拾信心，重返賽場並幫助ahq順利出國，消退的熱情與信心才又慢慢回復。

只不過，閃電狼彷彿就是ahq的宿敵，當ahq在今年初又展現拿下春季賽冠軍的企圖，季後賽卻被閃電狼「讓一追三」，再度摧毀ahq的冠軍夢，「每次信心滿滿，得來的卻不盡理想，但有時候也沒辦法」，Mountain說，他只能告訴自己盡力了，畢竟是團隊運動，結果並非他一人能決定。

[3]儘管參加過三屆世界賽，Mountain仍在LMS賽區越不過閃電狼這堵高牆。（記者陳耀宗攝）

談到「熱情」對職業選手表現的影響，Mountain認為，當你很有熱情時，就會很專注在練習上，身手自然會比較好，保持在巔峰期，「但有些人就是平常再認真，比賽也會緊張出錯，所以跟表現沒有一定相關」。

但Mountain也說，如果一個人沒熱情，強的人或許表現還是在水準之上，但可能不會再變強，甚至會退步，「這就是有沒有熱情之間的差距」；至於「熱情」對團隊的影響，他認為當有人很認真，但身旁的人卻開始怠惰，「當你在練習時他卻在玩別的遊戲」，這就會成為團隊的問題。

不過，Mountain也認為，與其說是熱情，也可以說是「目標」，比如他自己當初的「熱情」就是成為職業選手、站上國際舞台，到打進世界賽，也都逐步完成。

「那你自己的熱情呢？」我問；Mountain很快就做出回應，他認為自己仍然有熱情，「只是跟一開始的不太一樣，還在尋找新的目標」。

至於明年ahq是否會以同樣的先發五人續戰？Mountain話說得保守，只稱「明年是一個換血期」，而Westdoor還會不會上場？他表示「要看先發打得怎樣」。

[4]Mountain認為當選手很有熱情，就會專注在練習上，身手自然會比較好。（記者陳耀宗攝）

包括前選手Winds及許多人都認為Mountain與閃電狼打野Karsa是LMS賽區前二打野，如今Karsa可能將離開LMS賽區，Mountain被問到可望接下「第一打野」棒子的感想，他笑說：「我是沒有覺得自己一定會保持在第一，這種態度不好，哈哈」。

但Mountain也務實地說，可能會變成更多的人會關注他、針對他，「可能我自己必須做更多突破，也不能小看其他人，才有辦法帶領隊伍走得更好」。

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