NBA》勇士新星庫克表現搶眼 KD大讚「打得像老將！」

庫克迎來NBA生涯首次先發。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕因頂替一哥柯瑞（Stephen Curry）獲得生涯首次先發的庫克（Quinn Cook），昨交手黃蜂時上場22分鐘，貢獻8分3籃板3助攻，包括兩顆三分彈，表現毫不遜色，同樣出生華盛頓的杜蘭特（Kevin Durant）也大讚，「他打得像老將一樣。」

在李文斯頓（Shaun Livingston）遭禁賽，柯瑞及麥考（Patrick McCaw）缺席的狀況下，主帥柯爾（Steve Kerr）大膽用兵，將24歲的庫克擺上先發，也收到成效，庫克賽後興奮地說，「沒有比這更棒的夢想了！」

除了杜蘭特，柯爾也表揚庫克的表現，「他很驚人，我知道他會打得很好，他是一名NBA級的球員。」這對生存於眾星雲集的勇士隊，且不久前才從發展聯盟被召回的庫克來說實質不易。

庫克出身杜克大學，四年出賽143場，有99場先發，場均28.2分鐘，貢獻11分2.7籃板3.6助攻1.1抄截的成績，並隨著杜克在2015年奪冠，但同年卻不幸於選秀中落選，今夏先後被鵜鶘和老鷹釋出，與勇士簽下雙向合約後長期待在發展聯盟，近日因柯瑞傷停獲得機會，庫克的表現指日可待。

庫克畢業於杜克大學。（資料照，法新社）