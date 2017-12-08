NBA 》在川普頭上灌籃 球爸推特發佈超狂短片

球爸拉瓦波爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今早球爸拉瓦波爾（LaVar Ball）在推特上發布了一則「自己在美國總統川普（Donald Trump）頭上灌籃」的影片，附註#川普灌籃，並標記了川普的推特帳號，4個小時內吸引了3萬人次轉發，再次成為眾人討論的焦點。

事實上，兩人的恩怨源自於球爸的二兒子里安傑羅（LiAngelo Ball）在中國行竊案，據傳，川普在中國行時特別向官方遊說，在里安傑羅釋放後，川普還在推特上發文詢問，「不知道他們會不會為此表達感激？」不過球爸對此不但不領情，還在受訪時表示，他「比較想向中國領導人習近平道謝。」

球爸:「我不知道為什麼要謝川普，如果他讓我兒子坐上他的飛機，一起回到美國，我就會說『川普幫了我的兒子一個忙』但他沒有，所以我實在搞不清楚要謝他什麼。」

不過外媒表示，球爸基於愛國主義，還是送了3雙自家品牌BBB的鞋子到白宮，顏色分別為紅、白、藍，3個顏色。