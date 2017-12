詹皇。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕騎士不僅挺過開季低潮,近期更打出追平隊史最長紀錄的13連勝,此外傷兵I.湯瑪斯(Isaiah Thomas)、湯普森(Tristan Thompson)也傳來即將復出的好消息,面對I.湯的回歸,詹姆斯(Lebron James)有妙招。

開季至今飽受臀傷困擾的I.湯,新球季仍未亮相,昨已進行4對4的訓練,距離復出的時間越來越近,被問及如何讓I.湯快速融入球隊體系,詹姆斯說:「我用NBA 2K18遊戲模擬過全員復出的陣容。」

「我打過很多場2K,那是我玩過最逼真的籃球遊戲。」詹姆斯表示,他嘗試更換許多搭配,希望湊出最完美的陣容,出來的結果也讓他非常滿意。

至於確切的回歸日期,騎士主帥泰倫魯(Tyronn Lue)表示,湯普森預計最快本週復出,I.湯則得觀察最新治療狀況,歸其未定。

I.湯與隊友進行練習。(資料照,美聯社)

LeBron is already planning for Isaiah Thomas’ return. pic.twitter.com/AAwQxlGJRJ