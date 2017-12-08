NBA》「曾是籃網的心臟與靈魂」 林書豪不捨好友離隊

林書豪與吉爾帕崔克。（資料照，USA Today Sports）



〔體育中心／綜合報導〕籃網今天與七六人達成交易，送走大前鋒布克（Trevor Booker），換來J.歐卡佛（Jahlil Okafor）、史道斯卡斯（Nik Stauskas）和一支二輪選秀籤，為了清出球員空間，籃網也把吉爾帕崔克（Sean Kilpatrick）裁掉。兩名好友雙雙離開球隊，台裔後衛林書豪也相當難過。

因右膝受傷目前積極復健的林書豪在推特上貼文表示，「我會非常想念吉爾帕崔克和布克這兩名好兄弟，很多時候這兩人都是球隊中的心臟與靈魂，我好喜歡他們。」字裡行間充滿不捨。

而被交易的當事人布克也發文說道，「很高興能待在布魯克林，我永遠愛這塊地方，也很享受在紐約的時光。」布克本季出賽18場，場均繳出10.1分、6.6籃板。

布克。（美聯社）

