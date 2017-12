NBA》「曾是籃網的心臟與靈魂」 林書豪不捨好友離隊

林書豪與吉爾帕崔克。(資料照,USA Today Sports)



〔體育中心/綜合報導〕籃網今天與七六人達成交易,送走大前鋒布克(Trevor Booker),換來J.歐卡佛(Jahlil Okafor)、史道斯卡斯(Nik Stauskas)和一支二輪選秀籤,為了清出球員空間,籃網也把吉爾帕崔克(Sean Kilpatrick)裁掉。兩名好友雙雙離開球隊,台裔後衛林書豪也相當難過。

因右膝受傷目前積極復健的林書豪在推特上貼文表示,「我會非常想念吉爾帕崔克和布克這兩名好兄弟,很多時候這兩人都是球隊中的心臟與靈魂,我好喜歡他們。」字裡行間充滿不捨。

而被交易的當事人布克也發文說道,「很高興能待在布魯克林,我永遠愛這塊地方,也很享受在紐約的時光。」布克本季出賽18場,場均繳出10.1分、6.6籃板。

