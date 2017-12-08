LOL明星賽》BeBe打出五連殺！ 帶領LMS明星隊取得開門紅

今年宣布退休的BeBe本場表現有如返老還童，還打出五連殺。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》2017全明星賽台灣時間8日於美國洛杉磯展開，上午進行六組對戰，前三場分別由北美、南韓與中國拿下勝利，緊接著第四場由台港澳LMS賽區出戰土耳其戰區，LMS賽區靠著JT雙人組BeBe及FoFo精采表現，帶領隊伍擊敗對手，其中BeBe操作的燼更是打出五連殺的絕佳表現，著實令大家都想高喊「再戰一年」！

土耳其賽區選出賽恩（Thaldrin）、古拉格斯（Stormaged）、塔莉雅（Frozen）、好運姊（Zeitnot）與露露（Zergsting）；LMS賽區則是傑西（Ziv）、李星（Karsa）、柔依（FoFo）、燼（Bebe）與布里茨（SwordArT）。

開局LMS明星紛紛拿出擅長角，Karsa拿出李星、蛇蛇拿出機器人、FoFo也拿出要跟比爾森單挑的柔依，FoFo更是開局4分鐘就單殺對線的塔莉雅（Frozen），2分鐘後，先是躲掉對方打野的Gank，隨後又爆打Frozen一頓、拿下第二殺，操作十分頂尖。

FoFo操作柔依十分可怕，對線期就把塔莉雅殺掉兩次。（取自YOUTUBE）

10分鐘LMS明星隊在下路策劃一波4打3，靠著李星（Karsa）大腳一踹加上燼（Bebe）開大招華麗謝幕，再收兩顆人頭；不過隨後土耳其明星隊也展開反擊，不斷抓到落單想吃野或佈置視野的LMS成員，接連收下五顆人頭。

前期取得優勢的LMS控制了地圖大半視野，土耳其只能選擇防守以拖待變，直到23分鐘土耳其隊先在中路先抓下正在推兵的傑西（Ziv）後，再於河道打出0換3攻勢，成功將擊殺數逆轉成9比7，原本以為能順利吃下巴龍，但燼與傑西死拚防守，燼靠著一發超遠大招收下塔莉雅，成功阻止對方企圖，還打出三顆人頭，反吃下巴龍。

LMS靠著Ziv與BeBe死守巴龍池，為隊伍爭取到反打機會。（取自YOUTUBE）

31分鐘雙方又在巴龍池前開戰，雖然賽恩前排努力擋傷害，但不夠坦還是被LMS全員收下三顆人頭，經濟差距已經快來到10000，隨後順利在35分鐘吃下巴龍，土耳其想搶遠古巨龍做交換，但輸出不夠反做義工，讓趕到的LMS明星隊接手收下。

乘著雙龍BUFF的LMS明星隊大軍壓境、取得三兵營優勢，土耳其展開最後一波拚搏，但BeBe再度跳出來Carry隊伍，打出五連殺的絕佳表現，土耳其慘遭團滅，讓LMS明星隊在40分鐘微笑帶走勝利。

BeBe在最後關頭打出五連殺，助隊伍拿下勝利。（取自YOUTUBE）

本場表現最精彩的莫過於JT雙人組，FoFo操作的柔依不斷在前期對戰給予對手「睡眠」的恐懼與巨量傷害，他的傷害量一度是對方三個輸出量的總和，最終數據為「6/3/11」。

至於今年宣布退休的BeBe有如返老還童，不僅整場沒死過一次，在23分鐘與Ziv兩人成功阻止對方吃巴龍企圖，並收下兩顆人頭可說是關鍵play，更有一發擊殺是在盲視野的情況，顯見判斷力依舊，最後打出五連殺之後，BeBe的全場數據也來到「13/0/7」，十分恐怖。

LMS下一場將於12點15分對上南韓明星隊，想必會是場苦戰。

LMS下一場將於12點15分對上南韓明星隊。（取自YOUTUBE）