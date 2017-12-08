LOL明星賽》Karsa：世界賽都在「拉拉拉」 這場往前打就死了

LMS明星打野選手Karsa自嘲本場有點戳。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》2017全明星賽台灣時間8日於美國洛杉磯展開，被列在第四場出賽的台港澳LMS明星隊對上土耳其明星隊，靠著JT雙人組BeBe及FoFo全場優異發揮，率隊伍拿下勝利。賽後，打野選手Karsa接受Garena主持人採訪，全文如下：

Jessie：可能是最後一次代表LMS出賽明星賽，有沒有什麼感觸？

Karsa：有點感傷啦，之前很常代表LMS出賽，但沒有打出很好成績，希望這次能打得開心點。

Jessie：有五個人練習過？

Karsa：我們只團練過一場BO1，這次來就是比較FUN的啦。

Jessie：蛇蛇跟FoFo打得如何？

Karsa：小蛇跟我一樣戳耶！但FoFo不錯，有carry到我。

Jessie：閃電狼兩位發生甚麼事情？

Karsa：我們世界賽都在拉拉拉嘛！這場想說嗨一點，就往前打，然後就死了。

Jessie：柔依有研究嗎？

Karsa：有，那個E技能只要穿到牆，距離有點太遠，你不小心就容易被她打到，然後就被秒殺。

Jessie：如果Faker拿出這隻角色？

Karsa：這支就是比較怕近戰吧，貼身的刺客英雄，所以看FoFo的角色池，但應該不用當心。

Jessie：Bebe打出五連殺，要不要公開呼籲他再戰一年？

Karsa：我覺得他一直都打不錯啊，剛剛拿到「八倍鏡」，直接五連殺。

Jessie：等等能否發揮韓國殺手稱號？

Karsa：缺三個耶，哈哈哈（註：閃電狼過去打南韓隊伍戰績不錯，故有此稱號）