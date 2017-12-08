NBA》「一哥」雙雙缺陣 畢爾砍34分率巫師射日

巫師二哥畢爾。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今交手太陽，雙方當家「一哥」沃爾（John Wall）及布克（Devin Booker）皆因傷缺陣，不過巫師靠著前役砍下生涯新高的畢爾（Bradley Beal）飆全場最高34分，率隊以109：99輕鬆射日。

巫師此役打得並不輕鬆，開賽一度以12：24落後，在畢爾和大莫里斯（Markieff Morris）接連命中三分後，才將差距縮小，首節打完小輸2分。

次節史考特（Mike Scott）成功切入後，巫師首度取得領先，半場結束巫師反倒領先5分，且畢爾已經有22分進帳。

下半場雙方打得難分難捨，第三節倒數3秒時，M.詹姆斯（Mike James）兩罰命中，太陽連拿7分，一度反超1分，不過畢爾投進壓哨球再要回領先，決勝節太陽仍無力反撲，最終巫師以10分差帶走勝利。

巫師畢爾攻下34分4助攻全場最高，大莫里斯貢獻21分，歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）拿下12分；太陽方面，華倫（TJ Warren）繳23分為全隊最佳，孟羅（Greg Monroe）15分，尤利斯（Tyler Ulis）13分。

華倫拿下23分。（資料照，歐新社）

大莫里斯貢獻21分。（美聯社）