LOL明星賽》台灣FoFo不敵北美Bjergsen 單挑賽首輪止步

Bjergsen在7分鐘將大招傷害全數砸到FoFo身上,順利勝出晉級。(取自YOUTUBE)

〔記者陳耀宗/綜合報導〕《英雄聯盟》全明星賽台灣時間8日於美國洛杉磯展開,上午正規對戰結束後,緊接著是中路單挑賽,第二場由台灣FoFo對上北美最強中路Bjergsen,有趣的是雙方賽前本來開玩笑說要選的「柔依」早早被禁用,雙方分別選出「星朵拉」與「法洛士」展開頂尖對決,Bjergsen在7分鐘將大招傷害全數砸到FoFo身上,順利勝出晉級。

Bjergsen 選擇星朵拉;FoFo選擇法洛士。(取自YOUTUBE)

本場對決最有話題性的莫過於昨日J Team在官方臉書釋出的JT短訪影片,FoFo逗趣表示「Bjergsen EASY」,大家也都以為雙方會用柔依決勝負,但比賽真正開始後,柔依早早就被Bjergsen禁用,雙方拿出的是星朵拉對上法洛士。

星朵拉可說是Bjergsen最早的成名角,但開局FoFo並不畏懼,進場直奔草叢,先是躲掉星朵拉的「黑暗星體」,並成功換掉一波血量,在裝備部分,FoFo採鞋子與4水,主拚續戰力,而前期法洛士血量佔有優勢,還搶下對方的補包,取得優勢。

FoFo一度殘血靠著光盾保命。(取自YOUTUBE)

3分鐘時雙方同時選擇回家補血買裝,FoFo選擇出兩把長劍拚傷害,Bjergsen則是買了多蘭戒補強續戰力,雙方的二次對決FoFo一度陷入血量劣勢,所幸靠著光盾保命,雙方隨即第三度回家補血;少了招喚師技能的法洛士最終還是在7分鐘被星朵拉的大招「超能解放」擊中,輸掉比賽,單挑賽止步首輪。

FoFo輸掉比賽,單挑賽止步首輪。(取自YOUTUBE)

接下來,LMS台灣代表隊僅存的單挑選手「蛇蛇」SwordArT將在明日下午1點15分對上南韓PraY。

其他單挑賽果:

Faker 勝 v.s. VVvert 敗

PowerOfEvil 敗 v.s. Jiso 勝

Meiko 勝 v.s. Frozen 敗

Uzi 勝 v.s. Levi 敗

Sneaky 敗 v.s. brTT 勝