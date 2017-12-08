LOL明星賽》台灣FoFo不敵北美Bjergsen 單挑賽首輪止步

Bjergsen在7分鐘將大招傷害全數砸到FoFo身上，順利勝出晉級。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》全明星賽台灣時間8日於美國洛杉磯展開，上午正規對戰結束後，緊接著是中路單挑賽，第二場由台灣FoFo對上北美最強中路Bjergsen，有趣的是雙方賽前本來開玩笑說要選的「柔依」早早被禁用，雙方分別選出「星朵拉」與「法洛士」展開頂尖對決，Bjergsen在7分鐘將大招傷害全數砸到FoFo身上，順利勝出晉級。

Bjergsen 選擇星朵拉；FoFo選擇法洛士。（取自YOUTUBE）

Bjergsen 選擇星朵拉；FoFo選擇法洛士。（取自YOUTUBE）

本場對決最有話題性的莫過於昨日J Team在官方臉書釋出的JT短訪影片，FoFo逗趣表示「Bjergsen EASY」，大家也都以為雙方會用柔依決勝負，但比賽真正開始後，柔依早早就被Bjergsen禁用，雙方拿出的是星朵拉對上法洛士。

星朵拉可說是Bjergsen最早的成名角，但開局FoFo並不畏懼，進場直奔草叢，先是躲掉星朵拉的「黑暗星體」，並成功換掉一波血量，在裝備部分，FoFo採鞋子與4水，主拚續戰力，而前期法洛士血量佔有優勢，還搶下對方的補包，取得優勢。

FoFo一度殘血靠著光盾保命。（取自YOUTUBE）

3分鐘時雙方同時選擇回家補血買裝，FoFo選擇出兩把長劍拚傷害，Bjergsen則是買了多蘭戒補強續戰力，雙方的二次對決FoFo一度陷入血量劣勢，所幸靠著光盾保命，雙方隨即第三度回家補血；少了招喚師技能的法洛士最終還是在7分鐘被星朵拉的大招「超能解放」擊中，輸掉比賽，單挑賽止步首輪。

FoFo輸掉比賽，單挑賽止步首輪。（取自YOUTUBE）

接下來，LMS台灣代表隊僅存的單挑選手「蛇蛇」SwordArT將在明日下午1點15分對上南韓PraY。

其他單挑賽果：

Faker 勝 v.s. VVvert 敗

PowerOfEvil 敗 v.s. Jiso 勝

Meiko 勝 v.s. Frozen 敗

Uzi 勝 v.s. Levi 敗

Sneaky 敗 v.s. brTT 勝