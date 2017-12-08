MLB》大谷最適合教士水手 日媒點出4大原因

大谷翔平會選擇教士或水手？（取自ESPN）

〔體育中心／綜合報導〕美國知名記者海曼（Jon Heyman）透露，大谷翔平可望下週初宣布7隊決選結果，日本媒體《Number Web》提出四大理由，認為教士和水手隊最適合這位二刀流巨星。

1.考量二刀流、氣溫、人工草皮等因素

大谷要能投打二刀流，必須迴避短視近利的球隊，並擁有充分時間來發展，大谷還是個成長中的球員，無論投打都可能遇到撞牆期，屆時球隊要有耐心，不會馬上將他換掉，如果是一支馬上就要贏球的球隊，可能很快會失去耐心。

由於大谷在火腿隊有傷痛史，為了避免再受傷，要盡可能避免去寒冷的地方，還有人工草皮球場，日媒考量上述原因，優先想到教士和水手。

2.和日本人有連結、規模大小

教士和水手都是市場規模較小的球隊，兩隊也都和日本人有所連結，水手過去有鈴木一朗、佐佐木主浩、城島健司等球員，西雅圖也是個容易生活的地方。

教士過去有大塚晶文和井口資仁，而野茂英雄和斎藤隆更在球團辦公室工作，大谷前體能教練中垣征一郎也擔任教士運動科學部主任，總教練格林（Andy Green）更曾在2007年待過火腿。

3無論哪隊，大谷都是先發要角

教士和水手的先發輪值都不強，費南德茲和岩隈久志等2要角都不再年輕，上季輪值防禦率4.70僅排第18；教士更慘，輪值防禦率4.83，排名第23，無論大谷去哪隊都可能是先發支柱，且球場都有利投手，大谷守外野的機會也比較大。

4.球隊戰力

水手三名外野手中，最有潛力的是海尼格（Mitch Haniger），其餘2人埃雷迪亞（Guillermo Heredia）和加梅爾（Ben Gamel）尚在成長，大谷能夠跟他們能競爭，而且指定打擊克魯茲明年就要滿38歲，將會需要輪休。

至於教士隊，年輕選手相當多，較常出賽的17名選手中，有16人在29歲以下，包括14名27歲以下的球員，且過去7年勝多敗少，上次進入季後賽已是2006年，待在這支尚在重建的球隊，大谷能在壓力較小的環境下成長。