NBA》哈羅連線發威 火箭下三分雨轟垮爵士奪8連勝

哈羅連線助隊取得8連勝。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕西部龍頭火箭今日在客場對上爵士，陣中一哥哈登（James Harden）轟進全場最高的29分，保羅（Chris Paul）也有準大三元的演出，全隊共砍進18顆三分球，以112：101擊敗爵士，取得本季最長的8連勝，戰績19勝4敗，持續獨霸西部。

R.安德森（Ryan Anderson）首節砍進9分，帶領火箭打出一波7：0攻勢，助隊以25：20領先，爵士第二節展開反攻，靠著塞佛羅夏（Thabo Sefolosha）的活躍表現一度超前對手，不過亞里札（Trevor Ariza）的抄截再次點燃火箭，拉出一波9：0的小高潮，再把領先要了回來，半場以51：46領先。

火箭第三節下起「三分雨」，單節飆進7顆三分球，安德森和哈登各包辦3顆三分球，火箭該節轟進37分，一度領先達25分，雖然爵士在末節力挽狂瀾，但是仍徒勞無功，火箭終場以112：101擊敗爵士。

哈登今天攻下全場最高的29分，另有5籃板3助攻，安德森挹注5顆三分球，砍進23分、6籃板，保羅則是繳出18分、13助攻和9籃板的準大三元成績，爵士則以米契爾（Donovan Mitchell）的26分最佳，他已經連續5場至少得分超過20分。