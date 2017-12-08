羽球》球后戴資穎超夯！整年代言接不完 今日再接夏普SHARP代言

夏普SHARP公司8日召開記者會，正式宣布世界羽球球后戴資穎擔任2018年台灣區品牌代言人，夏普社長戴正吳與戴資穎一同出席。（記者簡榮豐攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣之光戴資穎居世界女單排名第一逾一年，人氣也水漲船高，整年度代言接不完，今日夏普 SHARP 宣布小戴正式成為2018年台灣區品牌代言人，而她記者會就隨即回高雄國訓中心備戰，明日她將搭機飛往杜拜，參加超級系列賽年終賽，挑戰衛冕及生涯第三冠。

夏普SHARP公司8日召開記者會，正式宣布世界羽球球后戴資穎擔任2018年台灣區品牌代言人，夏普社長戴正吳與戴資穎一同出席。（記者簡榮豐攝）

戴資穎在去年香港超級系列賽稱后，即一舉登上世界球后寶座，而今年更頂著球后光環已橫掃5座超級系列賽後座，昨日也確定入圍國際羽球總會（BWF）年度最佳女球員獎項。

羽球球后戴資穎擔任2018年台灣區品牌代言人。（記者簡榮豐攝）

戴資穎成為夏普代言人的消息，早在11月中旬即提前曝光，而夏普社長戴正吳今日一早從日本東京趕回台灣，只為了與戴資穎一起出席「戴戴相傳」記者會，他表示，「我早在去年就注意到戴資穎，很榮幸能邀請她擔任品牌代言人，而戴資穎不畏各賽事挑戰及球技上不斷的創新變化，跟夏普在各種家用、商用產品不斷創新有著相同理念，戴資穎成為台灣夏普代言人也是實至名歸，我們也要支持戴資穎繼續在國際舞台發光發熱。」

挾著球后光環的戴資穎從去年起，先接烏龍茶面膜代言，今年機車品牌、悠遊卡、財政部高雄國稅局、合庫銀行信用卡都成為代言人，至於為何願意接下夏普代言人，她表示，「我知道夏普是間百年公司，但他們也是不斷在技術上創新，跟我在場上不斷磨練新的技術一樣。」

夏普社長戴正吳與戴資穎。（記者簡榮豐攝）

夏普社長戴正吳與戴資穎。（記者簡榮豐攝）