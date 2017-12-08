SBL Live》于煥亞扮演「第三節先生」 連續命中兩記三分狂拿10分

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 台啤 21 18 16 55 金酒 15 17 12 45

第三節

易籃後，拉莫斯先擦板得分，不過接下來台啤于煥亞卻大爆發，先連續投進兩顆三分球，接下來在切入籃下得分，中距離出手又命中，一口氣連拿10分，讓台啤領先比數再度來到雙位數。

第二節

次節回來，金酒重整心情利用台啤命中率下降，把一度把兩隊比分追到僅剩3分差，在一次台啤的快攻中，金酒李俊緯遭判違反運動道德，把蔣淯安送上罰球線，兩罰中一也讓台啤維持領先，接下來拉莫斯又發生失誤，周伯勳原想快攻，不過遭到金酒張文平犯規，蔣淯安距離本節結束前1分16秒，在一次與邱金龍、蘇奕晉爭球中，左膝不慎受傷痛苦倒地，在剩下最後4秒時，台啤王皓吉籃下找到空檔出手，助台啤在上半場打完還是維持7分領先。

第一節

首節剛開始，台啤就先搶下球權，黃聰翰馬上在外線出手命中3分，金酒洋將拉莫斯發球卻大意發生失誤，台啤李恩、周伯勳出手中距離出手都得分，打出一波7：0的攻勢，金酒張容軒 中距離出手助金酒終於破蛋，不過接下來金酒卻失誤連連，讓黃聰翰再度投進3分球，迫使金酒不得不喊出暫停，台啤一度要到雙位數領先，不過暫停過後，金酒終於找到節奏，替補上場的邱金龍外線出手命中三分，讓台啤在第一節結束僅以21：15暫時領先。