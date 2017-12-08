MLB》要投得跟偶像一樣好 金鶯先發改穿34號紀念已故塞揚哈勒戴

高斯曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞揚名投哈勒戴（Roy Halladay）11月自駕小飛機意外墜機身亡，享年40歲，棒壇、球迷紛紛留言哀悼，從小就視哈勒戴為偶像、如今也站穩大聯盟一席的金鶯先發投手高斯曼（Kevin Gausman）在新的球季將改穿34號，不僅紀念偶像，也期許自己和偶像投得一樣好。

高斯曼2013年登上大聯盟，14年起轉任先發，今年26歲的他生涯639.2局繳出593K、198保送、防禦率4.18成績，他將在2020年球季後獲得自由球員資格。今天他宣布自己的背號將從39號改為34號，為的就是紀念哈勒戴，「身為一個熱愛棒球的孩子，我的童年充斥著和父親下午一起看比賽的回憶，自然地我成為了科羅拉多出身的哈勒戴的狂粉。」

哈勒戴。（資料照，路透）

高斯曼表示，「多年來我看著他主宰比賽，對我來說，Roy給了我實現偉大的夢想－成為像他一樣的投手－的動力，隨著年齡增長，我越能體會科羅拉多州求員會遭遇到的挑戰。從科羅拉多出生的大聯盟球員不到100人，我想也許我們該有自己的同鄉會。」

高斯曼說，失去哈勒戴這樣的傳奇是件傷心的事，「但我很榮幸能見證他得到的這一切成就。下一季我計畫著穿上34號紀念哈勒戴。」

新球季為了某人更改背號的還有海盜先發投手威廉斯（Trevor Williams），他同樣改穿34號球衣，為的是大學室友、因下半身癱瘓轉戰球探的海恩（Cory Hahn）。