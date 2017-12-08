網站預報名不實恐究責 體育署籲民眾加入協會改革

體育署長林德福昨出席立法院教育及文化委員會，回應體育專門頻道相關問題。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「民眾申請加入特定體育團體會員預報名專區」將於12月20日截止，體育署呼籲各界把握時間加入協會參與改革，也特地提醒預報名者，申請還需經協會審理、按規定繳交會費，才成為正式會員，若預報名資料不實恐將遭究責，有心人士勿知法犯法。

體育署本週最新公布民眾申請加入協會員預報名人數，足協已經破萬，游協和羽協也都超過7000人，估計達千人的協會已有8個，但也有協會私下反應，舊會員再次報名，或者新會員重覆報名的問題相當嚴重，導致這些數字恐怕流於灌水。對此體育署強調，電磁記錄（網站報名）雖無實體物，仍屬公文書的客體，若刻意提供不實資料或冒用他人名義，意圖破壞網路秩序而影響資料公正性者，署方將依報名者申送資料所紀錄時間及連線電腦IP，視情節輕重予以究責，以維護體育改革透明公開初衷。

為保護個資與公正性，體育署也不會提前公布任何個人報名資料，不做資料檢核或篩檢，只以代收代轉方式，截止後把預報名資料，全數交給各協會依規定進行檢覈及審核，並協助各協會整併新舊會員等後續作業。

體育署邀請有意加入協會的個人及團體會員，均可透過體育署官網取得預報名相關資訊。

由於特定體育團體是國際體育組織窗口，有籌組國家代表隊的權利，具有獨佔性，因此，體育署輔導特定體育團體落實組織開放化、財務透明化、營運專業化、考核客觀化的理念，以「符合公益」需求開放人民參與，希望吸引更多關心體育運動的民眾加入，共同推動體育環境發展。礙於國體法施行後，考量各特定體育團體尚需按國體法規定修改會員入會等作業，於開放人民加入前無法受理報名作業，於體育署設置「民眾預報名」專區，協助收集有意願加入之民眾資料，同時保障人民申請加入之權益。