SBL》拒絕難堪紀錄！台啤于煥亞、李恩聯手出擊 率隊奪首勝

台灣啤酒李恩（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕全聯盟唯一在SBL第15季尚未開胡的台啤，今日迎戰昨日延長賽力克璞園的金酒，靠著射手于煥亞火力復甦及李恩「雙十」成績單，以78：61力克金酒，取得本季首勝。

台啤上回開季吞2連敗，已是在SBL第6季，最大問題在於場均得分65.5分為聯盟最低，不過，今日未免寫下隊史首度3連敗，面對昨日開胡的金酒即打出不錯表現，洋將李恩上半場拿13分搭配射手黃聰翰11分，取得39：32領先。

黃聰翰（中）。（記者陳志曲攝）

易籃後，開季平均場均僅3分進帳的于煥亞也醒過來，第3節前段連拿10分，率隊把領先優勢擴大至雙位數，而本季首度上場的呂奇旻也單節進帳7分，台啤此節打完取得61：45領先；金酒在末節雖有追到個位數過，可惜無法延續氣勢，隨著落後差距逐漸擴大，也黯然吞下本季第2敗。

李恩並非有強大進攻主宰力的洋將，仍守本份做好鞏固籃板工作，全場15分、15籃板；周伯勳10分、6籃板；于煥亞投進2顆三分球，攻下14分，黃聰翰進帳12分，他與于煥亞此仗的表現也總算改善本土得分少的問題，尤其于煥亞第3節連拿10分，成為奪勝關鍵。

金酒洋將拉莫斯昨攻下29分、18籃板，此次遇上季前決定不與他合作的台啤，無法拿出報仇氣勢，僅在第4節表現較為突出，全場攻下17分，有7分來自末節；前役延長賽立大功的張容軒也從24分跌至9分。