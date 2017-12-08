2017職棒傳奇球星公益賽 那些年我們的英雄-「火車」涂鴻欽

「2017職棒傳奇球星公益賽」即將在12月16、17日熱鬧開打，本週《自由體育》都有精采徵文和讀者分享，要各位球迷一起走進時光隧道，回憶那些年的棒球時光。

那些年我們的英雄-「火車」涂鴻欽。（神準行銷提供）

文／余志挺

噹噹噹噹噹……火車進站了！

當兵前，涂鴻欽就入選洛杉磯奧運成棒國家代表隊；入伍後，三戰「紅色閃電」古巴，出盡風頭，贏得「光頭殺手」封號。

空隆空隆空隆……火車離站了……

於國際棒球邀請賽獲得功勞獎後，選擇到日本社會人球隊熊谷組打球，後來又轉至阿部企業隊，一肩擔起家計的涂鴻欽，揮別故鄉，悄悄從臺灣球場與體育新聞中隱退。

噹噹噹噹噹……火車進站了！

職棒元年，於三商虎開幕戰初登板即完封味全龍，十四次三振創下紀錄，並成為首位單週MVP。

季末「龍虎爭霸」總冠軍第五戰，抱病先發完投十二局，力投一百七十三球奪勝，賽後直接坐救護車送往醫院急救；隔兩天的第六戰，竟然又上場救援五又三分之二局無失分。

空隆空隆空隆……火車離站了……

在「黑虎事件」主導者的漫天傳聞中，於職棒七年球季中無預警離隊，由球團代為發表辭職宣告。

噹噹噹噹噹……火車進站了！

幾次的OB賽，都還能看見涂鴻欽的身影，心底一直很想完成再進場看他投球英姿的夢想。前陣子老家翻修，清出不少雜物，簽名球、剪貼本、球員卡、職棒雜誌等，依舊捨不得丟；以前是有空卻沒有能力，只能換學生免費外野票過過癮，現在雖有能力了卻沒有空進球場，只能看著珍藏的紀念品遙想當年……。

噹噹噹噹噹……我的回憶歸返了！

空隆空隆空隆……我的青春逝去了……