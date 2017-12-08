中職》投球紅到國外去 王鴻程偷學陳禹勳指叉球

中職聯隊投手王鵬程。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕王鴻程在業餘時期的投球影片，被美國《Sporting News》作家於個人推特帳號分享，還稱他的球很刁鑽，王鴻程覺得有點浮誇，他的目標是學習日籍名投上原浩治，練成可往3種不同角度落下的指叉球。

王鴻程指出，美媒的形容有點浮誇，自己其實還沒那麼好，影片那球只是手指剛好扣到球而已，最近他改變指叉球的握法，效法對象是Lamigo桃猿終結者陳禹勳。

「之前看比賽，覺得陳禹勳指叉球的角度很大，自己試著去揣摩，亞冠賽熱身賽對羅德鈴木大地有試投1球，這次冬盟也投過，感覺效果很不錯。」他說。

王鴻程表示，目前還沒掌握指叉球的投法，還不太敢在比賽中用，希望藉由冬盟、明年春訓練到上手，明年球季能成為武器之一，目標是學習日籍名上原浩治，練成可往3種不同角度落下的指叉球。