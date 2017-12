中職》投球紅到國外去 王鴻程偷學陳禹勳指叉球

中職聯隊投手王鵬程。(記者廖耀東攝)

〔記者徐正揚/台中報導〕王鴻程在業餘時期的投球影片,被美國《Sporting News》作家於個人推特帳號分享,還稱他的球很刁鑽,王鴻程覺得有點浮誇,他的目標是學習日籍名投上原浩治,練成可往3種不同角度落下的指叉球。

王鴻程指出,美媒的形容有點浮誇,自己其實還沒那麼好,影片那球只是手指剛好扣到球而已,最近他改變指叉球的握法,效法對象是Lamigo桃猿終結者陳禹勳。

「之前看比賽,覺得陳禹勳指叉球的角度很大,自己試著去揣摩,亞冠賽熱身賽對羅德鈴木大地有試投1球,這次冬盟也投過,感覺效果很不錯。」他說。

王鴻程表示,目前還沒掌握指叉球的投法,還不太敢在比賽中用,希望藉由冬盟、明年春訓練到上手,明年球季能成為武器之一,目標是學習日籍名上原浩治,練成可往3種不同角度落下的指叉球。

#CPBL Chinatrust Brothers RHP Hung-Cheng Wang has some *nasty* pitch movements from sidearm slot. Here's 94 mph right on the corner.



(also, #umpgif) pic.twitter.com/np8jHDo0VJ