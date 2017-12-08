冬盟》最長4連勝就是狂！中職聯隊16分新高擊潰歐美聯隊

中職聯隊拿下四連勝。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中職聯隊在冬季聯盟第3次與歐美聯隊交手，全隊狂敲17支安打，配合黃子鵬6局飆8K失1分的好投，以16：2輕取對手，締造中職自2013年改為單一球隊參賽以來，在冬盟最長的4連勝，得16分也是本屆單隊單場新高。

中職聯隊首局就鯨吞5分，打完4局已是13：0遙遙領先，梁家榮3安打3打點都是全隊之冠，總教練林振賢指出，可能中職球員對洋將比較習慣，沒有一定水準的洋投很難壓制，普瑞茲第1場對日職西軍其實投得不錯，這場球路明顯偏高，2局沒投完就被打爆。

中職聯隊與歐美聯隊之戰，局局得分，拿下冬盟四連勝。（記者廖耀東攝）

中職聯隊與歐美聯隊之戰，局局得分，拿下冬盟四連勝。（記者廖耀東攝）

黃子鵬用89球投6局、挨5安失1分，本屆出賽3場都是優質先發，他表示，連續2次碰上相同球隊，對方一定會研究他的投球策略，因此在配球上做變化，速差也投出來，即便打線首局就打5分，他仍專注在與打者對決上。

中職自2013年改為單一球隊參賽以來，於2013、2015年各有過1次3連勝，本屆打出4連勝已是新高，明天若贏韓職聯隊，將追平2013年拿下的8勝。

中職聯隊投手黃子鵬。（記者廖耀東攝）