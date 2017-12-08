NBA》近期手感冷冰冰 甜瓜安東尼：職業生涯最慘

安東尼近期手感冷冰冰。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今慘遭籃網逆轉，首節雷霆領先13分，最多更有16分的領先，但末節卻翻盤遭籃網逆轉，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）此役20投僅5中，三分球4投也全都落空，賽後受訪時他也說：「這幾場可能是我目前生涯最慘的比賽。」

被視為聯盟中頂尖射手的「甜瓜」安東尼上役好不容易甩開連兩戰得分未超過10分的陰影，今天雖然有11分11籃板的雙十成績，不過手感卻依舊冷冰冰，全場20投僅5中命中率僅有25%。

「過去這3場、4場比賽很可能是我職業生涯裡最艱難的比賽，尤其是在投球和命中投籃上。」安東尼說道，「現在我能做的就是繼續好好打球，維持自信心，絕不能讓投不進和低命中率在未來持續對我造成影響。」

此役「CPR」三巨頭之一的喬治（Paul George）因右小腿受傷缺陣，一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）雖轟下31分、8籃板和6助攻，但雷霆三連勝仍告終。