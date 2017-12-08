SBL》「台灣噴射機」張宗憲22分無用 裕隆狂轟14顆三分轟垮富邦勇士

裕隆納智捷奧斯汀（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕前役對金酒開出紅盤的富邦勇士，今日「台灣噴射機」張宗憲拿到22分、洋將塞勒25分，卻難抵擋裕隆犀利三分外線，全場被對手砍進14顆外線，黯然以83：99落敗，裕隆開幕戰不敵達欣後，連兩場力克台啤、勇士取得2連勝。

裕隆上半場靠著「台版浪花兄弟」呂政儒、周士淵各得12分、9分，洋將奧斯汀也有12分進帳，壓過勇士的張宗憲、洋將塞勒13分、12分，且裕隆前兩節就有6顆三分球，勝過勇士的2顆，取得50：40雙位數領先。

易籃後，勇士雖靠著塞勒在禁區搶攻，不過，裕隆單節回敬7顆三分彈，奧斯汀一人就包辦3記，絲毫不給對手反撲機會，勇士末節只能在後頭苦追，結果還是被裕隆不斷拉開差距，最多落後達19分，

奧斯汀上週日對台啤雖不慎扭傷腳踝，但經過多日休息後，此仗二分球雖僅17投5中，三分球反而是8投4中，轟進25分外帶11籃板、4助攻；本土一哥呂政儒16投9中，貢獻3顆三分球，挹注24分；胡凱翔13分、周士淵12分，而本季首度登場的林韋翰8分。

勇士張宗憲雖連兩戰都有22分進帳，塞勒也有25分、19籃板「準雙廿」成績，但其餘隊友得分都在個位數，且又守不住裕隆犀利的三分攻勢，吞下本季首敗。

富邦勇士張宗憲飛身上籃。（記者陳志曲攝）