中職聯隊今抗韓力拚五連勝 今日賽事預告與轉播

中職聯隊六棒廖健富。（資料照，記者廖耀東攝）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播！

NBA例行賽持續進行，勇士將在客場挑戰的活塞隊，最近愁雲慘霧的活塞隊，近期已經苦吞四連敗，不過勇士大將「萌神」柯瑞（Stephen Curry）因為腳踝嚴重扭傷恐將缺席至少兩周，活塞是否能把握機會中止連敗，而勇士杜蘭特（Kevin Durant）是否能一肩扛起重任，讓勇士繼續連勝之路呢？

另一場比賽由東部霸主塞爾提克隊作客出戰西部第三的馬刺隊。氣勢磅礡的綠衫軍前役迎來本季面對西部球隊的第8場勝利，儼然成為目前對西部最有宰致力的東部球隊。不過仍在養傷的馬刺一哥「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）最近傳出好消息復出有望，也讓馬刺士氣高漲拚出二連勝，面對來勢洶洶的綠衫軍，馬刺能否守住主場贏得勝利呢？

SBL方面，晚間5點將由台銀出戰台啤。台啤昨日終於本季首勝終於開胡，能否延續氣勢力拚強敵台銀，晚間7點的另外一場比賽責由璞園挑戰目前戰績全勝的達欣隊，璞園洋將「新台灣人」Q.戴維斯是否能率隊擊敗還是不敗之姿的達欣。精采比賽，球迷們千萬不要錯過了。

冬季聯盟部分有3場賽事，斗六球場白天間則由歐美聯隊對上日職西軍。洲際球場白天由日本社會人對上日職東軍，晚間目前4連勝的中職聯隊則要對決韓職聯隊力拚五連勝。喜愛棒球的朋友，記得鎖定電視轉播！



NBA例行賽

08:00 勇士vs.活塞 ELEVEN SPORTS

10:00 塞爾提克vs.馬刺 緯來體育、愛爾達體育

SBL例行賽

17:00 台銀vs.台啤

19:00 璞園vs.達欣

地點：和平籃球場

轉播：緯來體育

冬季聯盟

12:00 歐美聯隊vs. 日本西軍<斗六>

12:00 日本社會人vs.日職東軍 <洲際>（ELEVEN SPORTS、CPBL TV）

18:00 中職聯隊vs. 韓職聯隊<洲際>（ELEVEN SPORTS、CPBL TV）