MLB》大谷翔平開獎！ 確定加盟洛杉磯天使

日本「投打雙刀流」球星大谷翔平在面談7支球隊後，決定加盟美聯洛杉磯天使隊。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕日本「投打雙刀流」球星大谷翔平在面談7支球隊後，決定加盟美聯洛杉磯天使隊，成為該隊史上第4名日本籍球員。大谷翔平的經紀人巴雷洛（Nez Balelo）表示，感謝大聯盟各球團對大谷的渴望，並衷心感謝他們的敬業精神。

大谷翔平的經紀人巴雷洛（Nez Balelo）表示，感謝大聯盟各球團隊大谷的渴望，並衷心感謝他們的敬業精神。（美聯社資料照）

大谷翔平2天內面試7隊包括天使、小熊、道奇、巨人、水手、教士、遊騎兵等球團，最終選擇加入天使隊。大谷經紀人巴雷洛說，他覺得與天使強烈密切的聯繫，並相信他們能夠幫助大谷在大聯盟實現他的目標。

巴雷洛指出，決定大谷加盟天使隊的動機，不是時區、聯盟或市場規模，大谷認為天使隊能讓他未來達到新的水準，並達到他職業生涯目標的最佳環境。巴雷洛說，「和過去相比，我相信大谷不僅擁有特殊的天賦，性格也非常特別，和其他人一樣，我很高興看到他加入大聯盟。」

天使球團也發表聲明，「很榮幸大谷翔平能夠選擇加盟天使隊，我們在整個過程中感受到與他的獨特連接，很高興他將成為一名天使球員。這是一個特殊的時刻，屬於天使球迷、大谷的家庭、大谷的經紀人和經紀公司。」

大谷翔平繼日本球星長谷川滋利、高橋尚成和松井秀喜之後，成為天使隊史上第4名日本籍球員。